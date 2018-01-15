Президент Афганистана: без поддержки США армия страны не сможет продержаться и полгода
Президент Афганистана Ашраф Гани заявил в интервью CBS, что страна не продержится и полгода без финансовой поддержки со стороны Соединённых Штатов.
«Мы не смогли бы поддерживать нашу армию шесть месяцев без поддержки США и возможностей США», — сказал глава государства, добавив, что у Афганистана нет денег.
При этом Гани отметил, что Афганистану не нужны другие страны, «чтобы вести свои битвы».
По его словам, в настоящее время на территории государства действуют боевики 21 международной террористической группировки.
Ранее стало известно, что генеральный инспекторат Министерства обороны США отчитался о миллионных потерях государственного имущества в Афганистане.
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