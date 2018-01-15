Президент Афганистана: без поддержки США армия страны не сможет продержаться и полгода

Президент Афганистана Ашраф Гани заявил в интервью CBS, что страна не продержится и полгода без финансовой поддержки со стороны Соединённых Штатов.

«Мы не смогли бы поддерживать нашу армию шесть месяцев без поддержки США и возможностей США», — сказал глава государства, добавив, что у Афганистана нет денег.

При этом Гани отметил, что Афганистану не нужны другие страны, «чтобы вести свои битвы».

По его словам, в настоящее время на территории государства действуют боевики 21 международной террористической группировки.

Ранее стало известно, что генеральный инспекторат Министерства обороны США отчитался о миллионных потерях государственного имущества в Афганистане.