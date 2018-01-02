В Афганистане в ходе боёв погиб американский военнослужащий, четверо ранены

В афганской провинции Нангархар в ходе боёв погиб американский военнослужащий, ещё четверо ранены.

Об этом информирует NBC News.

JUST IN: One U.S. service member killed and four wounded during "combat engagement" in Afghanistan's Nangarhar Province on New Year's Day, US-led coalition says pic.twitter.com/P0Q0uIEdZp — NBC News (@NBCNews) 2 января 2018 г.

«Один военнослужащий США погиб, ещё четыре получили ранения во время боестолкновений в Ачине в провинции Нангархар 1 января», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что генеральный инспекторат Министерства обороны США отчитался о миллионных потерях государственного имущества в Афганистане.