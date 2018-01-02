В Афганистане в ходе боёв погиб американский военнослужащий, четверо ранены

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В афганской провинции Нангархар в ходе боёв погиб американский военнослужащий, ещё четверо ранены.

Об этом информирует NBC News.

«Один военнослужащий США погиб, ещё четыре получили ранения во время боестолкновений в Ачине в провинции Нангархар 1 января», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что генеральный инспекторат Министерства обороны США отчитался о миллионных потерях государственного имущества в Афганистане. 

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