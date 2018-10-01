Семнадцатилетняя война: как продвигается процесс мирного урегулирования в Афганистане

В преддверии 17-й годовщины начала военной операции международной коалиции во главе с США в Афганистане вновь обострилось противостояние боевиков «Талибана»* и правительственных сил. За последние годы в исламской республике не только усилились позиции талибов, но и появилось крыло «Исламского государства»**. Причём с игиловцами воюют как правительственные силы при поддержке коалиции, так и талибы. Участники конфликта, а также многие международные игроки выступают за скорейшее мирное урегулирование. Одним из шагов к нему может стать встреча в Москве, на которую приглашены все стороны. Однако их противоречивая позиция осложняет переговорный процесс.

В воскресенье, 7 октября, наступит 17-я годовщина с момента начала военной операции Соединённых Штатов и их союзников в Афганистане. При этом, несмотря на многолетнее противостояние талибов, афганских властей и международной коалиции во главе с США, десятки тысяч жертв и сотни тысяч беженцев, ситуация в регионе далека от урегулирования.

Операция «Несокрушимая свобода» была инициирована Вашингтоном в ответ на террористические атаки 11 сентября 2001 года. Тогда движение «Талибан», с середины 1990-х контролировавшее большую часть территории Афганистана, отказалось выдать США Усаму бен Ладена и верхушку «Аль-Каиды»***, которых в Вашингтоне обвинили в организации терактов. Уже к середине декабря 2001-го войскам коалиции удалось выбить талибов из всех ключевых городов и отстранить движение от власти, передав бразды правления временной администрации во главе с Хамидом Карзаем.

После принятия резолюции №1386 Совбеза ООН 20 декабря 2001 года были созданы Международные силы содействия безопасности (ISAF) под эгидой НАТО, которые вошли в Афганистан для содействия новой власти. На практике после окончания основного этапа боевых действий талибы ушли в подполье, обосновавшись в горном районе Вазиристан, и перешли к тактике партизанской войны, постепенно набирая силу в южных районах Афганистана и других регионах страны.

В конце 2014 года международная коалиция объявила об окончании операции «Несокрушимая свобода», выводе большей части войск и переходе к операции «Решительная поддержка». Основная роль в ведении боевых действий с талибами перешла к афганской армии, после чего началась резкая эскалация ситуации в стране. По данным портала Long War Journal, в настоящее время «Талибан» полностью контролирует 13% районов Афганистана, ещё на 50% территории страны талибы открыто воюют, ведя активные боевые действия против правительственных сил. 37% районов находятся под контролем афганских властей или же их статус не определён.

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Последнее обострение пришлось на начало августа 2018 года, когда талибы захватили и несколько дней удерживали город Газни в 100 км к юго-западу от Кабула. Захват повлёк за собой значительные разрушения и гибель десятков мирных жителей и военнослужащих. Аналогичные боестолкновения происходили в северной провинции Фарьяб и других регионах.

Августовское обострение

«В последнее время ситуация в Афганистане резко обострилась. Практически ежедневно проходят боестолкновения, в которых гибнет очень много афганских полицейских, военнослужащих, сотрудников афганских сил национальной безопасности», — рассказал российский посол в Афганистане Александр Мантыцкий в интервью МИА «Россия сегодня».

По его словам, наряду с боевыми действиями между правительственными силами и талибами ситуацию ухудшает присутствие в стране террористов «Исламского государства», с которыми воюет как одна, так и другая сторона конфликта.

При этом в начале июня 2018 года президент Афганистана Ашраф Гани объявил режим прекращения огня между правительственными войскам и талибами в честь праздничных дней. Позднее перемирие на некоторое время поддержали боевики «Талибан». Ранее, в марте 2018-го, Гани на полях ташкентской конференции призвал к прямому диалогу с талибами — этот призыв поддержала Москва и ряд других стран.

«Если говорить о готовности враждующих сторон к налаживанию полноценного диалога, то это вопрос неоднозначный. Правительство страны заявляет, что хотело бы начать прямые переговоры с талибами без предварительных условий», — рассказал Мантыцкий.

«Однако талибы заявляют, что, поскольку считают это правительство марионеточным, они хотели бы начать прямой диалог с их хозяевами — Соединёнными Штатами», — пояснил посол.

Он добавил, что главная цель очередной встречи московского формата заключается в содействии запуску прямых переговоров между правительством и талибами. Первая встреча московского формата прошла в декабре 2016 года при участии делегаций России, Китая и Пакистана. Правительство Афганистана тогда не прислало своих представителей.

Боевики «Талибан» в провинции Газни

Reuters

Российские дипломаты неоднократно подчёркивали несостоятельность попыток силового принуждения талибов к переговорам и обозначали важность мирного решения афганской проблемы, в том числе при содействии международных партнёров в рамках московского формата.

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Изначально переговоры в Москве должны были пройти 4 сентября, но встреча была перенесена на неопределённый срок по просьбе афганских властей. Напомним, Россия пригласила к участию в очередной встрече в московском формате талибов и представителей 12 стран, включая США, и представители «Талибана» выразили готовность прибыть на переговоры. Однако сначала от участия в переговорах отказались Соединённые Штаты, а позднее и Афганистан.

По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, для Москвы проблема урегулирования конфликта в Афганистане является вопросом не политических игр, а реального вклада в разрешение непростой ситуации в стране.

«Для нас это тема первостепенной важности, а не просто точка на карте мира, которая почему-то потребовала нашей вовлечённости. Ситуация в Афганистане, находящемся вблизи нашей страны, к сожалению, создаёт дополнительную напряжённость в регионе», — отметила Захарова в ходе брифинга.

«Для нас это вопрос прагматики и реализации стратегии национальной безопасности», — подчеркнула дипломат.

На фоне срыва переговоров в Москве секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев констатировал, что в последнее время возрос военный потенциал талибов, а именно их способность проводить масштабные и хорошо подготовленные нападения на административные центры афганских провинций.

Тогда же генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс пока не рассматривает вариант полного вывода сил блока из Афганистана, поскольку «цена выхода будет выше», чем цена сохранения военного присутствия, включая опасность воссоздания в исламской республике игиловского «халифата».

При этом на фоне заявлений некоторых представителей администрации США о готовности вступить в контакт и участвовать в переговорах с «Талибаном» и правительством Афганистана в конце сентября Соединённые Штаты впервые применили в бою новейший истребитель F-35B — для нанесения удара по позициям талибов. Также американские политики, включая президента Дональда Трампа, неоднократно высказывали прямо противоположную точку зрения о невозможности ведения переговоров с талибами.

Корабельный истребитель F-35B

© Matthew Freeman/U.S. Navy/Handout via REUTERS

«Американцы никогда не хотели сотрудничать с «Талибаном»

В свою очередь, один из полевых командиров «Талибана» Мулла Тофан в эфире RT заявил, что руководство талибов не намерено вести переговоры с Соединёнными Штатами.

«Американцы никогда не хотели сотрудничать с «Талибаном». А «Талибан» никогда не просил у США содействия в борьбе с «Исламским государством». Американцы бомбят нас, мы же сражаемся с ИГИЛ», — сказал Тофан.

Вместе с тем он подтвердил готовность представителей движения к участию в московском формате переговоров по афганскому урегулированию.

«Мы подтверждаем, что будем присутствовать на переговорах в Москве. Мы ждём, когда будет определена дата и программа конференции, а затем решим, чего с её помощью можно добиться», — добавил Тофан.

Стоит добавить, что продолжающийся конфликт и боевые действия всех сторон в конечном счёте ведут к новым жертвам не только среди участников войны, но и среди гражданского населения. Так, в недавно опубликованном докладе миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA) сообщается о росте на 52% числа жертв среди мирного населения в результате авиаударов в исламской республике (по сравнению с аналогичным периодом 2017 года).

Согласно приведённым официальным данным, за первое полугодие 2018 года в Афганистане от ударов авиации погибли 149 мирных граждан, ещё 204 человека получили ранения различной степени тяжести. Причём 45% жертв среди мирного населения приходится на атаки сил международной коалиции.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

*** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.