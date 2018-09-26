«На нас теперь клеймо»: сотрудничавшие с бундесвером афганцы безуспешно призывают Германию защитить их от боевиков

Третью неделю продолжается акция протеста рядом с крупнейшей военной базой Германии в Афганистане. На демонстрацию с требованием о предоставлении убежища вышли более сотни граждан, которые ранее работали на бундесвер в качестве переводчиков, охранников и поваров. Они утверждают, что после увольнения столкнулись с угрозами со стороны боевиков. Однако власти ФРГ не спешат помогать своим бывшим сотрудникам, несмотря на данные при найме обещания. В Германии считают, что явных угроз жизни афганцев нет.

Протестующие заблокировали крупнейшую немецкую военную базу в Афганистане. Акция, в которой участвуют более сотни афганцев, длится уже третью неделю. Ранее все они работали на бундесвер в качестве переводчиков, охранников и поваров. Теперь афганцы требуют убежища в Германии, утверждая, что им угрожают боевики.

«Я работал по всему Афганистану. Всегда принимал участие в военных смотрах вместе с высокопоставленными наблюдателями от немецких сил, с немецкими генералами», — рассказал RT один из протестующих.

«Из-за того, что в Афганистане мы сотрудничали с Вооружёнными силами Германии, на нас теперь клеймо. Поэтому мы просим немецкие власти помочь нам — отвезти нас в безопасное место», — пояснил другой демонстрант.

По словам протестующих, при приёме на работу им была обещана защита.

«Когда я начал служить, мне сказали: «Если будут какие-то проблемы, мы тебе поможем», — заявил участник акции протеста.

Однако пускать своих бывших работников в страну Германия не намерена. Как пишет Spiegel, власти отказывают афганцам в убежище, так как не видят «конкретной опасности» для тех, кто был нанят немецкими военными. В отношении двух человек угроза была квалифицирована как «неявная», но их заявки на предоставление убежища также отклонили.

При этом демонстранты уверяют, что сталкиваются как с прямыми, так и с опосредованными угрозами. Они рассказывают, как боевики расправляются с их соратниками.

«50 дней назад боевики убили Мухаммеда Сарвара. Его пытали, ему разбили лицо», — рассказал один из них.

Протестуя рядом с базой, афганцы просят защитить не только себя, но и своих родственников. Они выкрикивают лозунги «Наши дети невиновны! Наши семьи невиновны!» и «Мы верно служили! Не забывайте о нас!».

«Нам надо показать им, что мы действительно в опасности. Мы сюда не на пикник пришли, не просто время провести, а показать, что нам и правда грозит опасность, что мы столкнулись с по-настоящему серьёзной проблемой», — подчеркнул протестующий.

Без всяких обязательств

Ранее политика Министерства внутренних дел Германии в отношении афганцев была не такой строгой. За последние годы в страну перевезли более 760 семей афганцев, нанятых немецкими военными или министерствами.

Ситуация осложняется в связи с растущим недовольством населения Германии миграционной политикой страны. Так, в городе Кётен поднялась волна протестов в связи с убийством местного жителя. В преступлении подозревают двух выходцев из Афганистана. До этого несколько массовых акций прошли в Хемнице после резонансного убийства немца Даниэля Хиллига — по подозрению в убийстве арестовали граждан Сирии и Ирака.

Между тем в непростой ситуации оказались и другие граждане Афганистана, в частности афганские переводчики, нанятые британскими и американскими военными. Только некоторым из них удалось получить убежище в странах НАТО, на которые они работали. В мае британские СМИ указывали на несовершенство директив в отношении афганских переводчиков: убежище предоставляли только тем, кто как минимум год, с декабря 2011-го по декабрь 2012-го, работал в провинции Гильменд. Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон пообещал предоставить убежище и другим переводчикам.

Однако в августе газета Daily Mail сообщила, что изменения в процессе выдачи разрешения на проживание в Великобритании бывшим сотрудникам британской армии в Афганистане так и не произошли.

Не могут получить убежище и переводчики, работавшие на американских военных. Несмотря на рекомендательные письма, которые должны были облегчить оформление визы в США, им было отказано в выдаче документов. Их семьям также угрожают боевики.

Тем временем обстановка в Афганистане остаётся напряжённой. 22 сентября в результате взрыва мины в провинции Фарьяб погибли восемь детей в возрасте от шести до 12 лет. Местные власти возложили ответственность на движение «Талибан»*.

11 сентября в результате взрыва в толпе протестующих в провинции Нангархар погибли 68 человек, более 100 пострадали.

По данным TOLOnews, в результате нападения талибов на контрольно-пропускные пункты в районе Баглан-э-Маркази в ночь на 9 сентября погибли по меньшей мере 20 сотрудников сил безопасности.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.