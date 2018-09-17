Отрицание истеблишмента: как в Германии набирают популярность альтернативные политические силы

Правая нонконформистская партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) стала самой популярной политической силой в землях бывшей ГДР. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованного изданием Bild am Sonntag. Согласно другому анализу общественного мнения, АдГ — вторая по популярности партия в масштабах страны. Своеобразной реакцией на феномен «Альтернативы» стало зарождение нового движения на левом фланге политического спектра — организацию «Вставайте» уже поддержали более 30% немцев. Одна из её основных задач — привлечь тех, кто разочаровался в традиционных партиях Германии. Смогут ли молодые политики «справа» и «слева» бросить вызов политическому мейнстриму, выяснял RT.

Партия «Альтернатива для Германии» стала первой по популярности в восточных землях ФРГ. Об этом свидетельствует опубликованный Bild am Sonntag опрос общественного мнения, проведённый для издания социологической службой Kantar Emnid. На территории бывшей Германской Демократической Республики «Альтернативу» поддерживают 25% опрошенных.

В свою очередь, возглавляемый Ангелой Меркель альянс Христианского демократического союза и Христианского социального союза (ХДС-ХСС) поддерживают лишь 24% избирателей. На третьем месте — «Левые» с 18% голосов, на четвертом — социал-демократы с 14%, на пятом — Свободная демократическая партия с 7% голосов. Замыкают список «Зелёные», набравшие 6%.

Ранее опрос, проведённый социологической службой INSA для издания Bild, показал, что в масштабах всей ФРГ АдГ вышла на второе место в рейтинге партий с 17% поддержки, тогда как рейтинг ХДС-ХСС снизился до 28,5% голосов вероятных избирателей. Год назад на выборах в Бундестаг 24 сентября 2017 года альянс под управлением Меркель получил 32,9% голосов, а «Альтернатива для Германии» была третьей по популярности партией, заручившись 12,6% голосов избирателей.

Две Германии

Опрос Kantar Emnid демонстрирует любопытный социологический тренд: Запад и Восток Германии поддерживают разные политические силы. Позиции настолько различаются, что, например, «Зелёные» с их леволиберальной программой, которые в бывшей ГДР занимают последнюю строчку рейтинга, в западных землях на третьем месте с 14% голосов, а АдГ лишь на четвёртом — с 13% голосов.

Альянс Меркель поддерживают 31% жителей западной Германии, входящих вместе с ХДС-ХСС в правящую коалицию социал-демократов — 19%. Позиции либералов из Свободной демократической партии на западе на 3% выше, чем на востоке. И наконец, самая «красная» партия из парламентских, «Левые», на западе страны пользуется наименьшей популярностью, набрав лишь 8%.

«Восточная Германия по менталитету отличается от Западной Германии, и вполне естественно то, что там высокие рейтинги и у евроскептиков, и у левых. Всё-таки это была страна соцлагеря, и многое её сближает с постсоветским пространством больше, чем с Западной Германией», — заявил в интервью RT директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

Протест противников "Альтернативы для Германии" в Мюнхене

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© Robert B. Fishman

Эксперты отмечают, что, несмотря на то что с момента объединения Германии прошло почти 30 лет, между западной и восточной частями страны сохраняются устойчивые различия, в том числе и касательно уровня жизни (на западе он существенно выше, чем на востоке).

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Средняя зарплата на востоке составляет 2/3 зарплаты на западе страны, а вот уровень безработицы выше (8,5% против 5,6% на западе). Основные центры промышленности расположены в так называемых «старых» землях ФРГ, а многие производства, существовавшие при ГДР, после воссоединения были закрыты и так и не возобновили свою работу. Согласно ежегодно публикуемому правительством ФРГ докладу «О состоянии германского единства», в 2016 году ВВП на душу населения в Восточной Германии составлял 73,2% от уровня ВВП в западногерманских землях.

«Налицо разница в политической ориентации востока и запада Германии, — отметила в интервью RT эксперт Центра геополитических экспертиз Дарья Платонова. — Помимо существенного различия в уровне жизни, нельзя отрицать и политической культуры. Западные земли ФРГ в годы холодной войны подвергались интенсивной американизации, поэтому влияние либеральной идеологии и опасения поддержать радикалов здесь выше, чем на востоке».

Партия здравого смысла

Ещё одна причина, по которой рейтинги правящей коалиции в последнее время просели, а АдГ в общенациональном масштабе выросли, — разочарование избирателей в мейнстримных политических силах, отмечают эксперты.

Например, протест местных жителей в городе Хемниц в конце августа текущего года после резонансного убийства мигрантами местного жителя подавался большинством немецких СМИ как бесчинства неонацистов. Большинство политиков традиционных партий высказались в том же ключе, фактически проигнорировав позицию жителей города, обеспокоенных ростом насилия со стороны выходцев из стран третьего мира.

«Альтернатива для Германии» не предлагает какой-то сложной идеологии. Вместо этого она оперирует реалистической моделью в духе здравого смысла и подчёркивает, что на стороне народа, а не оторвавшихся от него и живущих в собственном иллюзорном мире элит, поэтому её поддержка и растёт в общенациональном масштабе, — отмечает Дарья Платонова. — Предложения партии понятны рядовому избирателю: иммиграцию ограничить, суверенитет страны в рамках ЕС поддержать, быть независимыми от США, проводить консервативную, но не радикальную экономическую политику».

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В то же время, подчёркивает политолог, на руку «Альтернативе» играет и то, что мейнстримные партии, особенно формирующие «Большую коалицию» ХДС-ХСС и СДПГ, погружены в многочисленные конфликты.

«Внутри блока ХДС-ХСС существует мощная оппозиция Меркель в лице Хорста Зеехофера, главы баварской ХСС. Корень противоречий — всё та же миграционная политика. Социал-демократы, однако, тянут в другую сторону. Проводить согласованную политику сложно, в результате никто из правящих партий не выполняет своих обещаний, а их рейтинг продолжает падать», — отмечает эксперт.

Единственное, что сдерживает сейчас и ХДС-ХСС и СДПГ от перевыборов — опасение набрать ещё меньше голосов, чем в 2017 году. По сути это и стало причиной того, что после многих месяцев переговоров в начале года партии всё же сформировали «большую коалицию».

«Если бы они не сформировали эту коалицию, то новые выборы стали бы концом политической карьеры Меркель, — отмечает Дарья Платонова. — Впрочем, эра Меркель и так заканчивается, приходит время новых политиков».

Левая альтернатива

Эти политики появляются не только в правой части политической спектра, но и в левой. Жителей бывшего восточногерманского Карл-Маркс-Штадта (именно так назывался Хемниц с 1953 по 1990 год) помимо политиков «Альтернативы для Германии» и представителей националистических групп поддержала лишь одна политическая сила.

4 сентября Сара Вагенкнехт — известный немецкий левый политик и сопредседатель фракции «Левой партии» в бундестаге — представила своё новое политическое движение «Вставайте» (Aufstehen). О начале его создания она объявила ещё в июле, и к сентябрю в него записалось более 110 тыс. человек — больше, чем в самой «Левой партии». Помимо самой Вагенкнехт у руля движения стоит и её муж, бывший сопредседатель «Левых» Оскар Лафонтен.

Сара Вагенкнехт и Оскар Лафонтен

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© Rolf Vennenbernd

Новое движение презентует себя как надпартийное и согласно опросу того же Kantar Emnid, опубликованному в августе 2018 года, 32% немцев поддерживают его создание. Согласно же интернет-опросу социологического института Civey, каждый четвёртый житель ФРГ готов проголосовать за новое политическое движение, если оно станет партией.

«События в Хемнице показали, что продолжать по-старому нельзя, — отметила 4 сентября Варенгкнехт. — Не все, кто принимал участие в правых манифестациях в Саксонии — неонацисты».

По словам политика, одна из задач нового движения — привлечь тех, кто разочаровался в старых партиях и встал на сторону АдГ.

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«Новая левая политическая сила в Германии обладает большими перспективами, — считает Дарья Платонова. — Это проявление общевропейской тенденции на создание левых популистских сил, направленных жёстко против истеблишмента, как например «Непокорённая Франция» Жан-Люка Меланшона или «Пять звёзд» в Италии. Их популярность демонстрирует, что левоориентированный избиратель в Европе устал от старых левых, которые либо выродились в обычные либеральные партии, защищающие капитализм, либо вместо защиты человека труда сконцентрировались на маргинальных вещах, таких как гендерная повестка».

Движение «Вставайте» относится скептически к массовой миграции в Германию, отмечая, что это вредит интересам немецкого рабочего класса. Однако, по словам Вагенкнехт, причины социального недовольства гораздо шире притока мигрантов и связаны в целом с нерешённостью социальных проблем в стране.

«Политическое семейство Вагенкнехт-Лафонтен является, наверное, самым ярким на небосклоне левой Европы, а Сара Вагенкнехт — самый харизматичный политик современной Германии, — утверждает Олег Бондаренко. — Но насколько получится отобрать голоса у «Альтернативы» будет зависеть от их реагирования на повестку дня. Нынешняя повестка дня — это Хемниц, проблема мигрантов, ставших головной болью для местного населения».

Перспективы на будущее

На фоне роста популярности альтернативных политических сил, мейнстримные политики высказывают опасения по поводу того, куда они могут привести Германию.

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От инициативы Вагенкнехт и Лафонтена отмежевались в её собственной партии, а Хорст Зеехофер и вовсе назвал 14 сентября «Альтернативу для Германии» «угрозой для немецкого государства».

«В перспективе «Альтернатива» станет главной партией Восточной Германии, но с учётом того, что электорально Восточная Германия составляет всего 16% голосов избирателей, это существенно не повлияет на выигрыш на общих выборах», — отмечает Олег Бондаренко.

Поэтому всё будет зависеть от того, насколько «Альтернатива для Германии» сможет закрепиться на западе страны, а это в свою очередь связано с миграционной ситуацией. Олег Бондаренко отмечает, что для того, чтобы выиграть выборы на общегерманском уровне, «АдГ» нужно заручиться поддержкой избирателей в трёх основных землях: Нижняя Саксония, Баден-Вюртемберг и Бавария.

«В Баварии у «Альтернативы» хорошие позиции, она стала там второй силой после местного «Христианского социального союза», — отмечает эксперт. — В этом году, в октябре, там будут выборы — посмотрим как АдГ себя покажет».

«Безусловно, рост популярности «Альтернативы» и оформление новой политической силы вокруг Сары Вагенкнехт демонстрируют колоссальные изменения в германской политической системе, — считает Дарья Платонова. — То, что обе эти структуры дружественно относятся к России и выступают против санкций, обнадёживает. Сейчас они соперники, но объединение левых и правых популистов в Италии в рамках правительства «Пяти Звёзд» и «Лиги» демонстрирует, что преодоление условного противостояния между правыми и левыми популистами в Европе в общенациональных интересах возможно, хотя в каждой стране есть и свои ньюансы».