«Псевдореальность»: почему власти Германии называют протестующих в Хемнице экстремистами

В результате массовых демонстраций, которые прошли в Хемнице 1 сентября, пострадали 18 человек, ещё около 300 задержаны. Всего в акциях приняли участие 11 тыс. протестующих, большая часть которых выступали за ужесточение немецкой миграционной политики. Среди недовольных — как представители правых движений, так и обычные граждане. При этом СМИ и власти Германии называют демонстрантов радикалами и неонацистами. По мнению экспертов, искажение информации, с помощью которого Берлин пытается отвлечь внимание от миграционного кризиса, только подстегнуло недовольство общества.

18 человек пострадали и около 300 задержаны после массовых демонстраций в немецком городе Хемниц. По информации агентства dpa, на улицы вышли до 11 тысяч человек, большая часть которых — около 8 тыс. — выступали за ужесточение политики по отношению к мигрантам. Ещё 3 тыс. вышли на ответную акцию.

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Поводом для демонстраций против миграционной политики Германии стало убийство 35-летнего жителя города Хемниц Даниэля Хиллига. По подозрению в нападении полиция арестовала двух мигрантов из Сирии и Ирака. На следующий день в городе состоялись первые массовые акции.

2 сентября глава МИД страны Хайко Маас в интервью немецкому Bild заявил, что Германия должна активно выступать против правого экстремизма.

«Мы все должны показать миру, что мы, демократы, составляем большинство, а расисты в меньшинстве. Молчащее большинство должно наконец громче заявить о себе», — сказал он, призвав сограждан «подняться с дивана».



В свою очередь, официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт осудил беспорядки в Хемнице, назвав обвинения в адрес мигрантов «охотой на ведьм».

«Принципиально в отношении событий в Хемнице не только мы считаем, что в Германии нет места самосуду, группам, которые хотят распространять ненависть на улицах, нетолерантности и экстремизму», — цитирует Зайберта РИА Новости.

События в городе Хемниц показательны и демонстрируют разницу между реальностью и тем образом, который создают власти и СМИ, считает профессор РУДН, политолог Юрий Почта. В беседе с RT он заявил, что официальные лица проявляют лицемерие, называя выступающих против мигрантов неонацистами.

«Мы прекрасно знаем, что когда в странах Прибалтики или на Украине поднимают голову реальные неонацисты, их Запад так не называет. Мы сейчас видим, как псевдореальность столкнулась с реальностью и население начинает говорить о своих интересах и начинает бороться», — сказал он.

Ангела Меркель

Reuters

© Matthias Rietschel

Почта отметил, что раньше такая политика была эффективна, потому что канцлер Германии Ангела Меркель контролировала политическую жизнь Германии. Однако теперь она сталкивается с недовольством общества и ряда политиков, считает эксперт.

«Германия сейчас начинает переживать конфликт между тем, что ей навязывали глобалисты, и тем, что часть населения осознают как необходимость защиты идентичности и сохранения своей культуры», — заключил политолог.

По мнению директора Института новейших государств, международного эксперта Алексея Мартынова, власти в курсе настроений в немецком обществе, но не знают, что делать.

«Они пытаются всё по-быстрому заштукатурить, чтобы успеть сфотографировать и предъявить телевизионную картинку, чтобы как-то успокоить общественное мнение. Но им это всё хуже и хуже удаётся, несмотря на то, что огромные деньги тратятся на интеграцию этих людей и решение миграционного кризиса», — сказал он RT.

«Искажение информации»

По мнению Мартынова, неудачи в миграционной политике приведут к инцидентам, аналогичным убийству в Хемнице. При этом в СМИ не осудили поведение мигрантов, заметил эксперт.

«Эта государственная политика продолжается: искажение информации на уровне всех СМИ. Идёт праведный протест, а вместо этого людей представляют нацистами или ультраправыми», — сказал он.

Так, издание Spiegel в статье «В Саксонии, где царит ненависть» называет вышедших на протесты людей неонацистами и хулиганами, которые несут угрозу для мигрантов.

«В Хемнице неонацисты и хулиганы угрожают мигрантам, политики выглядят беспомощными. События в Саксонии дают представление о том, что происходит, когда правые добиваются власти», — сказано в статье.

В свою очередь, издание Bild составило подборку реакции мировых СМИ на протесты в Хемнице, отметив, что в городе постоянно проходят демонстрации неонацистов.

«Неделю назад в Хемнице был убит Даниэль Хиллиг. Подозреваемые — сириец и иракец. С этого момента неонацисты проводят демонстрации бок о бок с правыми популистами и сторонниками «Pro Chemnitz», — пишет издание.

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Такая позиция СМИ и властей ФРГ стала одной из причин стихийно поднявшегося протеста, считает Мартынов.

«Не столько граждан возмутил сам факт правонарушения и преступления со стороны мигрантов — такие вещи происходят и к ним, наверное, немцы уже начали привыкать. Их возмутил факт замалчивания или искажение информации СМИ, представление её иным образом», — сказал он.

Политолог Александр Асафов в беседе RT подчеркнул, что на демонстрации против миграционной политики Германии вышли жители города, однако СМИ и власти пытаются представить ситуацию как столкновение правых и левых радикалов.

«Мы имеем дело с местными жителями, которые выходят протестовать против той политики, о которой на высшем уровне в Германии говорить неудобно, поскольку это чуть не стало причиной глобального политического немецкого кризиса не так давно. Эту тему пытаются увести в тень и снизить её важность. Она неприятна для самой Ангелы Меркель, потому что может похоронить её как политика», — сказал он.

Асафов считает, что сама по себе тема миграции тяжела для всего немецкого общества. «И в своё время она послужила фундаментом для создания такой новой политической силы, как (правая партия. — RT) «Альтернатива для Германии», — напомнил эксперт.

Недовольство населения подтверждает социологическое исследование ARD-Deutschlandtrend, опубликованное Deutsche Welle. Результаты опроса показали, что интеграцией мигрантов, прибывших в страну в последние годы, недовольны 68% немцев.