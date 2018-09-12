Число погибших в результате взрыва в Афганистане возросло до 68

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В результате взрыва в толпе протестующих в Афганистане погибли по меньшей мере 68 человек, 128 пострадали.
Число погибших в результате взрыва в Афганистане возросло до 68
  • © Reuters

Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на департамент общественного здравоохранения провинции Нангархар.

Взрывное устройство привёл в действие террорист-смертник. Взрыв произошёл в районе Махменд Дарах в провинции Нангархар.

Ранее сообщалось о 30 погибших.

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