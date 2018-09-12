Число погибших в результате взрыва в Афганистане возросло до 68
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Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на департамент общественного здравоохранения провинции Нангархар.
#Nangarhar public health department confirms 68 killed and 128 wounded in Tuesday’s suicide bombing among protesters demanding the dismissal of a local police commander #Afghanistan— TOLOnews (@TOLOnews) 12 сентября 2018 г.
Взрывное устройство привёл в действие террорист-смертник. Взрыв произошёл в районе Махменд Дарах в провинции Нангархар.