В Афганистане во время акции протеста произошёл взрыв

В Афганистане террорист-смертник привёл в действие взрывное устройство в толпе протестующих, сообщает TOLOnews.

Взрыв произошёл в районе Махменд Дарах в провинции Нангархар.

#Breaking - Suicide bomber targets protestors in Mohmand Dara district in Nangarhar province. The protestors asked for dismissal of local police chief. pic.twitter.com/9BWsNBb5JO — TOLOnews (@TOLOnews) 11 сентября 2018 г.

Отмечается, что собравшиеся требовали уволить начальника местной полиции.

В настоящее время о числе жертв и пострадавших не сообщается.

5 сентября стало известно, что по меньшей мере 20 человек погибли в результате двух взрывов в спортивном клубе в Кабуле, ещё 60 получили ранения.