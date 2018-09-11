В Афганистане во время акции протеста произошёл взрыв

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В Афганистане террорист-смертник привёл в действие взрывное устройство в толпе протестующих, сообщает TOLOnews.
В Афганистане во время акции протеста произошёл взрыв
  • Reuters

Взрыв произошёл в районе Махменд Дарах в провинции Нангархар.

Отмечается, что собравшиеся требовали уволить начальника местной полиции.

В настоящее время о числе жертв и пострадавших не сообщается.

5 сентября стало известно, что по меньшей мере 20 человек погибли в результате двух взрывов в спортивном клубе в Кабуле, ещё 60 получили ранения.

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