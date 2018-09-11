Число погибших в результате взрыва в Афганистане возросло до 30

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В результате взрыва в толпе протестующих в Афганистане погибли по меньшей мере 30 человек, об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на управление здравоохранения провинции Нангархар.
Число погибших в результате взрыва в Афганистане возросло до 30
  • Reuters

Отмечается, что заместитель главы совета провинции заявил о 50 погибших.

Взрывное устройство привёл в действие террорист-смертник. Взрыв произошёл в районе Махменд Дарах в провинции Нангархар.

Ранее сообщалось о 19 погибших.

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