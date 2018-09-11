Число погибших в результате взрыва в Афганистане возросло до 30
- Reuters
Отмечается, что заместитель главы совета провинции заявил о 50 погибших.
#Nangarhar UPDATE - Provincial Public Health Directorate says almost 30 people were killed in #Nangarhar explosion but deputy head of Nangarhar provincial council says the explosion left more than 50 people dead. #Afghanistan— TOLOnews (@TOLOnews) 11 сентября 2018 г.
Взрывное устройство привёл в действие террорист-смертник. Взрыв произошёл в районе Махменд Дарах в провинции Нангархар.