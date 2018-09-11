В результате взрыва в Афганистане погибли не менее восьми человек

В результате взрыва в толпе протестующих в Афганистане погибли не менее восьми человек, 35 пострадали. Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на данные официальных властей.

Reuters

Между тем отмечается, что число погибших может возрасти. #ننگرهار - مقام‌های محلی تأیید می‌کنند که در انفجار ننگرهار هشت تن جان باختند و ۳۵ تن دیگر زخم برداشته اند. اما منابع می‌گویند تلفات این انفجار از این بیشتر است. — TOLOnews (@TOLOnews) 11 сентября 2018 г. Ранее стало известно, что в Афганистане террорист-смертник привёл в действие взрывное устройство в толпе протестующих. Взрыв произошёл в районе Махменд Дарах в провинции Нангархар.