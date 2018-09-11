В результате взрыва в Афганистане погибли не менее восьми человек

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В результате взрыва в толпе протестующих в Афганистане погибли не менее восьми человек, 35 пострадали. Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на данные официальных властей.
В результате взрыва в Афганистане погибли не менее восьми человек
  • Reuters

Между тем отмечается, что число погибших может возрасти.

Ранее стало известно, что в Афганистане террорист-смертник привёл в действие взрывное устройство в толпе протестующих. Взрыв произошёл в районе Махменд Дарах в провинции Нангархар.

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