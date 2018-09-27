СМИ сообщили о первом боевом ударе новейшего американского истребителя

ВВС США впервые применили новейший многоцелевой истребитель F-35B для нанесения удара по противнику, передаёт CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.

По информации телеканала, удар был нанесён по позициям «Талибана»* в Афганистане.

Сообщается, что истребитель вылетел с палубы десантного корабля USS Essex.

F-35B — многоцелевой истребитель с укороченным взлётом и вертикальной посадкой.

Семейство истребителей F-35 Lightning II выпускается с 2001 года компанией Lockheed Martin. Они представлены в трёх вариантах. Программа их производства считается самой дорогой в истории оружия.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.