СМИ сообщили о первом боевом ударе новейшего американского истребителя
По информации телеканала, удар был нанесён по позициям «Талибана»* в Афганистане.
Сообщается, что истребитель вылетел с палубы десантного корабля USS Essex.
F-35B — многоцелевой истребитель с укороченным взлётом и вертикальной посадкой.
Семейство истребителей F-35 Lightning II выпускается с 2001 года компанией Lockheed Martin. Они представлены в трёх вариантах. Программа их производства считается самой дорогой в истории оружия.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.