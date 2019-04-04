Страны НАТО усилят разведдеятельность в Черноморском регионе
- Reuters
«Мы наращиваем наши усилия в Чёрном море. Мы согласовали пакет мер по увеличению разведывательной деятельности, учениям и по всем вопросам, которые, как мы твёрдо убеждены, важны для Черноморского региона и, конечно, для работы с нашими партнёрами — Грузией и Украиной», — сказал он во время брифинга.
Ранее Столтенберг заявил, что страны альянса согласовали пакет мер по поддержке Украины в Чёрном море.
Уточняется, что аналогичная поддержка также будет оказана Грузии.