Страны НАТО усилят разведдеятельность в Черноморском регионе

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Страны НАТО увеличат усилия по разведывательной деятельности в Черноморском регионе и по остальным вопросам, которые важны для работы альянса с Грузией и Украиной, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.
Страны НАТО усилят разведдеятельность в Черноморском регионе
  • Reuters

«Мы наращиваем наши усилия в Чёрном море. Мы согласовали пакет мер по увеличению разведывательной деятельности, учениям и по всем вопросам, которые, как мы твёрдо убеждены, важны для Черноморского региона и, конечно, для работы с нашими партнёрами — Грузией и Украиной», — сказал он во время брифинга.

Ранее Столтенберг заявил, что страны альянса согласовали пакет мер по поддержке Украины в Чёрном море.

Уточняется, что аналогичная поддержка также будет оказана Грузии.

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