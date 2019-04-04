НАТО согласовало меры по поддержке Украины в Чёрном море

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса согласовали пакет мер по поддержке Украины в Чёрном море.
НАТО согласовало меры по поддержке Украины в Чёрном море
  • Reuters

Об этом он сообщил на пресс-конференции, трансляцию которой вела на своей странице в Twitter представитель НАТО Оана Лунгеску.

Генсек указал, что речь идёт, в частности, о заходе кораблей альянса в украинские порты, учениях ВМС и обмене данными.

Уточняется, что аналогичная поддержка также будет оказана Грузии.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив

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