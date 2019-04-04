НАТО согласовало меры по поддержке Украины в Чёрном море
- Reuters
Об этом он сообщил на пресс-конференции, трансляцию которой вела на своей странице в Twitter представитель НАТО Оана Лунгеску.
LIVE: Watch Secretary General @jensstoltenberg's first press conference at the meeting of #NATO Foreign Ministers. #ForMin 🎥⤵️ https://t.co/7XrfhhUN60— Oana Lungescu (@NATOpress) 4 апреля 2019 г.
Генсек указал, что речь идёт, в частности, о заходе кораблей альянса в украинские порты, учениях ВМС и обмене данными.
Уточняется, что аналогичная поддержка также будет оказана Грузии.
Ранее постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.