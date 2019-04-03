Постпред США при НАТО рассказала о «пакете мер» в ответ на действия России в Чёрном море

«Пакет мер» в ответ на действия России в Чёрном море, который главы МИД стран НАТО намерены принять в ходе встречи в Вашингтоне, включает более интенсивную разведку с воздуха и увеличение проходов кораблей альянса.

Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Кей Бэйли Хатчисон.

«Это пакет, который увеличивает разведку, в том числе воздушную разведку, вхождение большего числа кораблей стран НАТО в Чёрное море, чтобы гарантировать, что для украинских кораблей есть безопасный проход через Керченский пролив», — цитирует её РИА Новости.

Ранее в Госдепе заявили, что главы МИД стран НАТО намерены принять «пакет мер» в ответ на действия России в Чёрном море.

Встреча состоится в Вашингтоне 3—4 апреля. Как отмечал генеральный секреатрь НАТО Йенс Столтенберг, в ходе переговоров будут затронуты дальнейшие шаги в связи с ситуацией с ДРСМД, а также в Чёрном море.