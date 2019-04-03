Постпред США при НАТО рассказала о «пакете мер» в ответ на действия России в Чёрном море

Короткая ссылка
«Пакет мер» в ответ на действия России в Чёрном море, который главы МИД стран НАТО намерены принять в ходе встречи в Вашингтоне, включает более интенсивную разведку с воздуха и увеличение проходов кораблей альянса.

Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Кей Бэйли Хатчисон.

«Это пакет, который увеличивает разведку, в том числе воздушную разведку, вхождение большего числа кораблей стран НАТО в Чёрное море, чтобы гарантировать, что для украинских кораблей есть безопасный проход через Керченский пролив», — цитирует её РИА Новости.

Ранее в Госдепе заявили, что главы МИД стран НАТО намерены принять «пакет мер» в ответ на действия России в Чёрном море. 

Встреча состоится в Вашингтоне 3—4 апреля. Как отмечал генеральный секреатрь НАТО Йенс Столтенберг, в ходе переговоров будут затронуты дальнейшие шаги в связи с ситуацией с ДРСМД, а также в Чёрном море.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить