В НАТО готовят «пакет мер» в отношении России в Чёрном море
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Как указал дипломат, «пакет мер в Чёрном море» является частью ответа НАТО на вызовы, с которыми альянс сталкивается в этом регионе.
«Не только из-за инцидента в Керченском проливе, но и потому, что мы считаем, что Россия угрожает альянсу на всём восточном фланге», — сказал он.
По его словам, по итогам встречи министров «будет пакет мер в Чёрном море».
Встреча пройдёт в Вашингтоне 3—4 апреля. Ожидается, что министры обсудят расширение военного присутствия НАТО в Чёрном море.
Как заявлял генсек НАТО Йенс Столтенберг, на переговорах будут затронуты дальнейшие шаги в связи с ситуацией с ДРСМД, а также в Чёрном море.
1 апреля госсекретарь США Майк Помпео обсудил с главой МИД Румынии Теодором Мелескану «российскую агрессию в Чёрном море».