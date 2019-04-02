В НАТО готовят «пакет мер» в отношении России в Чёрном море

Главы МИД стран НАТО в ходе встречи в Вашингтоне намерены принять «пакет мер» в ответ на действия России в Чёрном море, информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепа.

Как указал дипломат, «пакет мер в Чёрном море» является частью ответа НАТО на вызовы, с которыми альянс сталкивается в этом регионе.

«Не только из-за инцидента в Керченском проливе, но и потому, что мы считаем, что Россия угрожает альянсу на всём восточном фланге», — сказал он.

По его словам, по итогам встречи министров «будет пакет мер в Чёрном море».

Встреча пройдёт в Вашингтоне 3—4 апреля. Ожидается, что министры обсудят расширение военного присутствия НАТО в Чёрном море.

Как заявлял генсек НАТО Йенс Столтенберг, на переговорах будут затронуты дальнейшие шаги в связи с ситуацией с ДРСМД, а также в Чёрном море.

1 апреля госсекретарь США Майк Помпео обсудил с главой МИД Румынии Теодором Мелескану «российскую агрессию в Чёрном море».