Помпео обсудил с главой МИД Румынии «агрессию России» в Чёрном море

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Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с румынским министром иностранных дел Теодором Мелескану «российскую агрессию в Чёрном море», а также роль Румынии в безопасности черноморского региона.

Об этом сообщили в Госдепе.

«Сегодня Помпео встретился с Теодором Мелескану, чтобы обсудить сотрудничество США с Румынией, нашим непоколебимым союзником по НАТО, в области безопасности. Они поговорили о российской агрессии в Чёрном море, а также о роли Румынии в безопасности и стабильности в черноморском регионе», — заявили там.

Ранее стало известно, что руководители внешнеполитических ведомств стран — членов НАТО в ходе встречи в США обсудят расширение военного присутствия альянса в Чёрном море.

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