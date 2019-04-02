Помпео обсудил с главой МИД Румынии «агрессию России» в Чёрном море

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с румынским министром иностранных дел Теодором Мелескану «российскую агрессию в Чёрном море», а также роль Румынии в безопасности черноморского региона.

Об этом сообщили в Госдепе.

Today @SecPompeo met w/FM @teodormelescanu to discuss our security cooperation with #Romania, a stalwart #NATO ally. They spoke about Russian aggression in the Black Sea & Romania’s role in contributing to the security & stability of the Black Sea region. https://t.co/fhlDKFMFFcpic.twitter.com/QH9x7nBEcD — Robert Palladino (@StateDeputySPOX) 1 апреля 2019 г.

«Сегодня Помпео встретился с Теодором Мелескану, чтобы обсудить сотрудничество США с Румынией, нашим непоколебимым союзником по НАТО, в области безопасности. Они поговорили о российской агрессии в Чёрном море, а также о роли Румынии в безопасности и стабильности в черноморском регионе», — заявили там.

Ранее стало известно, что руководители внешнеполитических ведомств стран — членов НАТО в ходе встречи в США обсудят расширение военного присутствия альянса в Чёрном море.