В Кремле оценили заявление постпреда США при НАТО о Керченском проливе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление постпреда США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон о том, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.

По его словам, в Кремле негативно относятся к подобным заявлениям.

«Негативно. Мы не понимаем, что имеется в виду. Ситуация с Керченским проливом и судоходством хорошо известна, и в соответствии с международным правом, с международными законами позиция России весьма последовательная, и она тоже хорошо известна», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают заявление постпреда США.

Ранее Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.

Отмечается, что «пакет мер» в ответ на действия России в Чёрном море главы МИД стран — членов НАТО намерены принять в ходе встречи в Вашингтоне 3—4 апреля.