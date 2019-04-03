В Кремле оценили заявление постпреда США при НАТО о Керченском проливе

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление постпреда США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон о том, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.
В Кремле оценили заявление постпреда США при НАТО о Керченском проливе
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

По его словам, в Кремле негативно относятся к подобным заявлениям.

«Негативно. Мы не понимаем, что имеется в виду. Ситуация с Керченским проливом и судоходством хорошо известна, и в соответствии с международным правом, с международными законами позиция России весьма последовательная, и она тоже хорошо известна», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают заявление постпреда США.

Ранее Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив

Отмечается, что «пакет мер» в ответ на действия России в Чёрном море главы МИД стран — членов НАТО намерены принять в ходе встречи в Вашингтоне 3—4 апреля.

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