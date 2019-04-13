Корабли ЧФ выходили из пункта базирования во время учений НАТО

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Корабли Черноморского флота выходили из пункта базирования в Чёрное море для усиления группировки кораблей флота на фоне учений НАТО «Морской щит — 2019». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

«Корабли Черноморского флота вышли из пункта базирования для усиления группировки кораблей флота в Чёрном море», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что отряд кораблей выполнил переход в назначенные районы. Там они осуществили контроль и наблюдение за подводной, надводной и воздушной обстановкой.

После выполнения задач отряд кораблей и подразделения морской пехоты вернулись в пункты базирования.

«Плановые мероприятия боевой подготовки проходят на фоне учения объединённых военно-морских сил НАТО «Морской щит — 2019», — добавили в пресс-службе.

Во флоте подчеркнули, что учение НАТО стало «хорошим подспорьем» для отработки силами ЧФ учебно-боевых задач в условиях реальной обстановки.

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