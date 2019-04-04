Без России никуда: в НАТО представили три сценария будущего организации

В преддверии 70-й годовщины образования НАТО Оборонный колледж альянса представил три пути развития военного блока. В докладе, с которым ознакомился RT, рассказали о «хорошем», «плохом» и «ужасном» сценариях, и в каждом из прогнозов Россия рассматривается в качестве противника. Эксперты полагают, что сегодня для НАТО «российская угроза» — единственный способ оправдать усиление организации.

В преддверии 70-й годовщины образования Североатлантического альянса в Оборонном колледже НАТО представили три сценария развития организации — «хороший», «плохой» и «ужасный».

Так, при «хорошем» сценарии военный блок сумеет преодолеть кризис и перейти в «новую эру». Как отмечается в документе, прежде всего важно уяснить цели НАТО в мире, «где растёт многополярность».

Автор доклада убеждён, что при формировании будущих целей НАТО следует опираться не на финансовую или военную составляющую, а на политическое обоснование присутствия в том или ином регионе.

«Признавая, что действия НАТО всегда должны быть в пределах возможного, альянсу следует начать с основополагающего политического вопроса — почему ему необходимо работать, скажем, в Азиатском регионе. Ещё один базовый политический вопрос, который следует обдумать НАТО, — с чем связан ревизионизм России», — говорится в документе.

Если «хорошее» будущее основано на общих стремлениях НАТО и европейских союзников, то «плохое» связано с неспособностью государств-участников определить ключевые задачи организации.

«При таком «плохом» будущем политическая разобщённость и близорукость приведут к регионализации НАТО и уменьшению роли альянса в вопросах мирового порядка», — подчёркивается в документе.

Наконец, при «ужасном» сценарии Североатлантический альянс утрачивает геополитические позиции, вместе с тем становится неактуальным обеспечение оборонной безопасности стран-участников.

«Вкратце — расширенное присутствие сил США в Европе, похоже, является следствием приоритетов американского оборонного истеблишмента, который в определённом смысле находится в политической осаде», — сообщается в докладе.

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов считает, что Соединённые Штаты нередко используют Североатлантический альянс для решения собственных геополитических задач, втягивая членов НАТО в противостояние с Китаем или в военные действия на Ближнем Востоке, например в Сирии.

«Попытка политизации НАТО, использования его конкретных проектов очень негативно сказывается на позиции Североатлантического альянса. На фоне сложной экономической ситуации в некоторых странах, на фоне просто правых настроений и более национально ориентированных военный альянс, который не отвечает интересам Европейского союза, воспринимается негативно — и весьма туманны становятся перспективы организации», — подчеркнул эксперт.

«Наследница Советского Союза»

Россия упоминается во всех трёх вариантах сценария. Так, при «хорошем» сценарии НАТО и его союзникам необходимо учитывать якобы стремление России к пересмотру мирового порядка. В «плохом» сценарии прогнозируется, что НАТО сможет сдерживать атаки на своей территории, при этом будет вынуждено не допускать внутреннего политического раскола вследствие применения Россией «мягкой силы». При наиболее неблагоприятном для альянса развитии событий смена приоритетов США в сторону Азии приведёт к увеличению значимости России в противодействии континентальным угрозам.

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Эксперты полагают, что для НАТО «российская угроза» сейчас является единственным способом объяснить существование организации и необходимость поддерживать её обороноспособность.

Так, по мнению Абзалова, единство Североатлантического альянса можно обеспечить только единым врагом или единой целью.

«Так как НАТО — это военный союз, противник — это основная организующая составляющая политического блока. Поэтому Москва притягивает интересы основных игроков. Если Москва перестанет быть потенциальным противником, встанет вопрос: против чего существует военный блок, против какого типа военной угрозы?» — полагает эксперт.

С этим согласен и политолог Александр Асафов, который считает, что НАТО выгодно воспринимать Россию как «наследницу Советского Союза».

«НАТО долгое время искало новое объяснение своего существования, и оно наконец было найдено: это угроза со стороны России как наследницы Советского Союза, которая прописана в ряде американских документов. В их понимании, Россия хочет вернуться к статусу Советского Союза и опять влиять на мир, нарушая то, что обычно декларируют американцы, — Конституцию, демократию и человеческие свободы», — пояснил Асафов.

Напомним, в марте 2019 года Оборонный колледж НАТО также выпустил доклад, где проанализировал учения «Восток-2018». Авторы документа пришли к выводу, что Москва наращивает военный потенциал якобы для ведения крупномасштабной войны.

В Шведском институте оборонных исследований (FOI) ранее на основании данных из открытых источников заявили, что Москва проводит крупные военные учения, чтобы отработать развязывание вооружённых конфликтов, а также якобы для подготовки к войне со странами НАТО или с Китаем.

Не способны ответить современным угрозам

Впрочем, по мнению экспертов, создавать концепцию «российской угрозы» при отсутствии фактических действий со стороны России становится с каждым годом сложнее. Так, европейские союзники НАТО начинают уставать от российской повестки, полагает Дмитрий Абзалов.

«Усталость от конфронтации со страной, которая не проявляет актов агрессии в отношении других стран, конечно же, очень серьёзно беспокоит. И конструирование этой повестки — очень большой вызов будущему НАТО, потому что фактически продавать концепцию военного союза, которая действует в системе двустороннего противостояния, когда нет второй части, второго полюса, очень сложно», — отметил Абзалов.

Он добавил, что в современных реалиях НАТО представляется архаичной организацией, неспособной ответить на современные угрозы.

Вместе с тем в Европейском союзе всё чаще говорят о необходимости сотрудничества в сфере обороны и безопасности. Так, президент Франции Эммануэль Макрон в ноябре 2018 года предложил создать общеевропейскую армию.

«Мы не сможем защитить европейцев, если не примем решение создать настоящую общеевропейскую армию. У нас должна быть Европа, которая защищает себя преимущественно самостоятельно — без того, чтобы полностью полагаться на Соединённые Штаты», — подчеркнул Макрон.

В январе 2019 года в Европарламенте предложили увеличить присутствие ЕС в зонах конфликтов, в частности в Северной Африке и на Ближнем Востоке.