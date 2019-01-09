Военный совет: в Европарламенте подняли вопрос об увеличении присутствия ЕС в зонах конфликтов

Евросоюзу следует увеличить своё присутствие в зонах конфликтов, в особенности на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Так считает депутат Европарламента Дубравка Шуйца, направившая в Европейский совет запрос о перспективах создания военных подразделений, которые союз смог бы использовать в зарубежных операциях. По мнению политика, ЕС не должен допускать, чтобы третьи страны, в том числе Россия и США, оказывали решающее воздействие на ситуацию в дестабилизированных регионах. Эксперты отмечают, что разговоры о единой европейской армии ведутся не один год, однако пока серьёзного прогресса в этом вопросе нет. Аналитики полагают, что европейцы не готовы выделять средства на содержание войск.

Евросоюзу следует увеличить своё присутствие в зонах конфликтов, в частности в Северной Африке и на Ближнем Востоке, считает член Европарламента хорватский политик Дубравка Шуйца. По её мнению, ЕС не должен позволять третьим странам, таким как США и Россия, и даже некоторым государствам союза оказывать влияние на развитие ситуации в нестабильных регионах.

Евродепутат подчёркивает, что в последние годы в странах, находящихся не так далеко от европейских границ, «наблюдали непрекращающуюся дестабилизацию, вооружённые конфликты и крах государственных структур».

«Учитывая целый ряд проблем, проистекающих от данных процессов, для Европейского союза, ЕС необходимо безотлагательно принять конкретные меры коллективного характера и увеличить своё присутствие в зонах конфликтов, не допуская, чтобы военная деятельность третьих стран (в особенности России и США, а также отдельных членов Евросоюза) оказывала решающее воздействие на развитие ситуации в данных районах», — отмечает Шуйца.

В связи с этим политик направила в Европейский совет запрос с требованием разъяснить, будут ли созданы военные подразделения под руководством ЕС, которые можно использовать для проведения операций за рубежом.

«Собирается ли совет запустить инициативы по формированию воинских подразделений под командованием Евросоюза, которые по решению парламента или с помощью другой соответствующей процедуры можно будет задействовать за границей в ситуациях, представляющих значительный интерес для ЕС?» — говорится в документе.

Шуйца также отмечает, что Евросоюз в случае необходимости должен иметь возможность «осуществить эффективное военное вмешательство». При этом в качестве приоритетных направлений деятельности следует сохранять «развитие гражданских механизмов и повышение устойчивости данных государств».

По мнению ведущего научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, такие запросы не следует считать попыткой изменить баланс сил в зонах конфликтов. Эксперт полагает, что цель всех подобных заявлений — продемонстрировать независимость ЕС от Соединённых Штатов в военном плане.

«Мы можем привести примеры отдельных стран, которые предпринимали какие-то попытки изменить баланс сил на Ближнем Востоке либо как-то повлиять на отдельные страны региона: та же самая Франция. Но это очень скоротечные операции. Подобными документами в ЕС хотят подчеркнуть, что они, по крайней мере, хотят, чтобы мир воспринимал объединённую Европу как суверенный центр силы, а не марионетку Вашингтона», — пояснил Блохин.

Европейский парламент в Страсбурге в ходе пленарной сессии

Reuters

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Мечты о единой обороне

В своём запросе Шуйца также выражает поддержку уже существующим проектам оборонной интеграции стран — членов ЕС.

«Целесообразными представляются усилия по созданию Европейского оборонного союза, а также инициатива Постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны (PESCO) и другие проекты, направленные на стимулирование более активного военного сотрудничества между странами — членами ЕС», — говорится в запросе.

В настоящее время в рамках Евросоюза существует несколько форматов оборонной интеграции. Так, с 1992 года действует Европейский корпус — тактическое соединение, базирующееся в Страсбурге. Однако единственной развёрнутой частью является франко-немецкая бригада численностью 5 тыс. человек.

В 2007 году было объявлено о развёртывании 18 батальонных боевых групп ЕС численностью по 1,5 тыс. человек каждая. В декабре 2017 года Евросоюз официально запустил программу PESCO.

Между тем в последнее время всё чаще звучат призывы к усилению сотрудничества между странами — членами ЕС в сфере обороны и безопасности. В частности, об этом говорил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Мы не сможем защитить европейцев, если не примем решение создать настоящую общеевропейскую армию. У нас должна быть Европа, которая защищает себя преимущественно самостоятельно, без того, чтобы полностью полагаться на Соединённые Штаты», — сказал Макрон.

Он отметил, что Европе необходимо защищаться от Китая, России и даже Соединённых Штатов. Французский лидер также раскритиковал решение Вашингтона выйти из Договора РСМД.

Берлин поддержал инициативу Парижа. По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, страны — члены Евросоюза должны работать над созданием «настоящей европейской армии».

В свою очередь, президент США Дональд Трамп назвал предложение Макрона о необходимости защитить Европу от Соединённых Штатов, России и Китая «оскорбительным».

«Президент Франции Макрон заявил, что Европе стоит создать свои собственные вооружённые силы, чтобы защитить себя от США, Китая и России. Это очень оскорбительно, но, возможно, Европе следовало бы сначала внести свою справедливую долю в финансирование НАТО, которое США значительно субсидируют!» — написал американский лидер.

Президент Франции Эммануэль Макрон

Reuters

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Как подчеркнул в беседе с RT Константин Блохин, разговоры о собственных вооружённых силах ЕС идут уже не одно десятилетие, однако не имеют дальнейшего развития. В частности, о «неизбежности» создания европейской армии глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявлял ещё в 2016 году.

«Европейцы слишком озабочены поддержанием своего комфортного уровня жизни и не будут тратить сотни миллиардов долларов на создание мощных армий, способность поддержания стабильности в целых регионах. Сейчас это не по плечу Европе, даже если она этого захочет», — подчеркнул эксперт.

По его словам, такая инициатива также представляется трудноосуществимой из-за большого количества стран, входящих в состав ЕС.

«Очень трудно будет координировать действия, ведь в Евросоюзе множество стран. Даже на уровне НАТО мы видим, как эта координация хромает», — заключил эксперт.

По мнению директора Института инструментов политического анализа, профессора Высшей школы экономики Александра Шпунта, нынешний бюджет ЕС не позволяет говорить о создании единых вооружённых сил.

«Суммарный бюджет Евросоюза — это не та величина, которая может позволить проводить военные операции или тем более создать собственную армию, о чём говорил президент Франции. Для этого необходимы очень серьёзные изменения, прежде всего финансовой составляющей. Поэтому сейчас говорить о том, что Евросоюз проводит какие-то военные операции где-то за пределами своих границ, просто нереалистично, нет такого механизма. Не существует механизма, который позволил бы Евросоюзу проводить операции вне рамок военного реагирования НАТО. А в этом вопросе в рамках альянса доминируют американцы, и это ни для кого не секрет», — подчеркнул эксперт.

Шпунт отметил, что время от времени в Европе возникают разговоры о необходимости создания единой армии, однако проблема, по мнению специалиста, заключается в том, что европейский обыватель совершенно не хочет за это платить.