«Непрерывное слежение»: российские корабли контролируют эсминец США в Чёрном море

Черноморский флот России отслеживает перемещение американского эсминца Ross, который 14 апреля вошёл в Чёрное море. Непосредственный контроль осуществляют корабли «Василий Быков» и «Иван Хурс». 13 апреля в акватории закончились совместные учения НАТО и Украины «Морской щит — 2019». В МИД РФ ранее отмечали, что возросшая активность Североатлантического альянса у границ РФ подрывает региональную стабильность.

Черноморский флот России следит за американским эсминцем Ross, который вошёл в Чёрное море 14 апреля. Об этом заявили в Национальном центре управления обороной.

«Назначенные силы и средства Черноморского флота осуществляют непрерывное слежение за вошедшим 14 апреля 2019 года в акваторию Чёрного моря эсминцем управляемого ракетного оружия Ross военно-морских сил США», — говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что корабль удалось обнаружить, когда он заходил в Чёрное море. Российские военные сразу же взяли его под постоянное наблюдение с помощью береговых радиотехнических средств. Одновременно непосредственный контроль осуществляют суда Черноморского флота — патрульный корвет «Василий Быков» и разведывательный корабль «Иван Хурс».

Отметим, что эсминец Ross (класса The Arleigh Burke) вооружён крылатыми ракетами «Томагавк» и комплексами Aegis. Корабль неоднократно заходил в Чёрное море, в том числе в 2018 году.

«Наращиваем усилия в Чёрном море»

НАТО намерено расширить своё присутствие в Чёрном море, заявил 4 апреля генсек организации Йенс Столтенберг после саммита альянса. Он подчёркивал, что участники блока намерены, в частности, активизировать разведывательную деятельность в этом регионе и сотрудничество с Украиной и Грузией.

«Мы наращиваем наши усилия в Чёрном море. Согласован пакет мер по увеличению разведывательной деятельности, по учениям и по всем вопросам, которые, как мы твёрдо убеждены, важны для Черноморского региона и, конечно, для работы с нашими партнёрами — Грузией и Украиной», — сказал Столтенберг.

5 апреля в акватории стартовали совместные военно-морские учения НАТО и Украины Sea Shield 2019 («Морской щит — 2019»). Они продолжались до 13 апреля.

В манёврах, прошедших под командованием Румынии, принимали участие около 20 военных кораблей и порядка 2,2 тыс. личного состава из Болгарии, Турции, Канады и Нидерландов. Помимо Украины, в манёврах также была задействована Грузия.

Американский эсминец Ross

Reuters

© Justin Stumberg / Courtesy U.S. Navy

«Примем необходимые меры»

Возросшая активность НАТО в Чёрном море подрывает региональную стабильность, отметил замглавы МИД России Александр Грушко.

«Мы, разумеется, примем все необходимые меры для нейтрализации угроз, связанных с повышенной активностью НАТО в этом регионе. Мы внимательно следим за тем, как будут развиваться планы альянса по усилению присутствия в этом регионе, и соответствующим образом будем реагировать», — сказал дипломат 13 апреля.

Грушко подчеркнул, что безопасность в регионе должна обеспечиваться силами причерноморских стран.

«Все необходимые ингредиенты для этого есть. Это в первую очередь Организация причерноморского экономического сотрудничества, а в военной сфере — это документ о мерах доверия на Чёрном море», — добавил дипломат.

В Минобороны России отметили, что манёвры стран НАТО стали «хорошим подспорьем» для проведения собственных учений.

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«Плановые мероприятия боевой подготовки проходят на фоне совместных учений объединённых военно-морских сил НАТО «Морской щит — 2019», которые послужили хорошим подспорьем для отработки силами Черноморского флота и объединения ВВС и ПВО ЮВО учебно-боевых задач по своему предназначению в условиях реальной обстановки», — говорится в сообщении ведомства.

В рамках российских манёвров корабли Черноморского флота выходили в море из портов базирования и отслеживали обстановку в море и в воздухе. Подразделения морской пехоты, оснащённые БТР-82, высадились на незнакомый для себя участок побережья с большого десантного корабля «Азов».

Истребители Су-27СМ Черноморского флота сопровождали бомбардировщики Ту-160, а также отработали манёвр перехвата вражеских самолётов.

Также в учениях принимали участие береговые ракетные комплексы.

«Дивизионы мобильных береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал» совершили марши в позиционные районы Крымского полуострова для выполнения тренировок по нанесению условных ракетных ударов по морским целям», — сообщили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что батареи отработали задачи по развёртыванию техники, обнаружению надводных целей, выдаче целеуказаний, подготовке к удару и электронному пуску ракет по условному противнику согласно нормативам.