В Чёрном море начались учения Украины и НАТО Sea Shield

Украина и страны — члены Североатлантического альянса в пятницу, 5 апреля, начали совместные учения Sea Shield в Чёрном море, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу миссии страны при НАТО.

Отмечается, что мероприятия продлятся до 13 апреля.

«14 румынских военных кораблей и шесть военных кораблей из Болгарии, Канады, Греции, Нидерландов, Турции с участием 2200 военнослужащих начали выполнять совместные боевые задачи в Черноморском регионе», — говорится в заявлении.

4 апреля стало известно, что страны НАТО согласовали пакет мер по поддержке Украины в Чёрном море.

Как заявляла постпред Соединённых Штатов при НАТО Кей Бейли Хатчисон, альянс намерен обеспечить безопасность прохода украинских кораблей через Керченский пролив.