В Чёрном море начались учения Украины и НАТО Sea Shield
- @USNavyEurope
Отмечается, что мероприятия продлятся до 13 апреля.
«14 румынских военных кораблей и шесть военных кораблей из Болгарии, Канады, Греции, Нидерландов, Турции с участием 2200 военнослужащих начали выполнять совместные боевые задачи в Черноморском регионе», — говорится в заявлении.
4 апреля стало известно, что страны НАТО согласовали пакет мер по поддержке Украины в Чёрном море.
Как заявляла постпред Соединённых Штатов при НАТО Кей Бейли Хатчисон, альянс намерен обеспечить безопасность прохода украинских кораблей через Керченский пролив.