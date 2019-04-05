В Чёрном море начались учения Украины и НАТО Sea Shield

Короткая ссылка
RT
Украина и страны — члены Североатлантического альянса в пятницу, 5 апреля, начали совместные учения Sea Shield в Чёрном море, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу миссии страны при НАТО.
В Чёрном море начались учения Украины и НАТО Sea Shield
  • @USNavyEurope
  • Twitter

Отмечается, что мероприятия продлятся до 13 апреля.

«14 румынских военных кораблей и шесть военных кораблей из Болгарии, Канады, Греции, Нидерландов, Турции с участием 2200 военнослужащих начали выполнять совместные боевые задачи в Черноморском регионе», — говорится в заявлении.

4 апреля стало известно, что страны НАТО согласовали пакет мер по поддержке Украины в Чёрном море.

Как заявляла постпред Соединённых Штатов при НАТО Кей Бейли Хатчисон, альянс намерен обеспечить безопасность прохода украинских кораблей через Керченский пролив. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить