Киев пообещал действовать в Чёрном море с НАТО, не спрашивая Россию

НАТО и Украина не будут спрашивать у России разрешения, что делать в Чёрном море, заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин.

«Мы это обсуждали с НАТО четыре месяца — что НАТО не будет спрашивать Россию, что можно нам совместно делать и что мы должны делать в Чёрном море. Мы просто будем это делать. Никто не будет спрашивать и говорить: это можно или нельзя», — цитирует УНН Климкина.

Он назвал Крым украинским, в связи с чем, по его словам, проход судов должен быть свободным и через Керченский пролив.

«Никто не будет спрашивать по укреплению военного присутствия. Никто не будет спрашивать по учениям, которые запланированы. Никто не будет спрашивать об усиленном присутствии Военно-морских сил НАТО, никто не будет спрашивать Россию по развитию береговой охраны, обмену информацией», — добавил Климкин.

Министр назвал согласованный в НАТО пакет мер важным и содержательным.

4 апреля стало известно, что страны НАТО согласовали пакет мер по поддержке Украины в Чёрном море.

Как заявляла постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.

Подробнее — в материале RT.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.