В Госдуме оценили прошедшие учения НАТО и Грузии в Чёрном море

Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин в беседе с RT прокомментировал проведение в акватории Чёрного моря совместных учений четырёх кораблей второго постоянного морского соединения НАТО и двух кораблей береговой охраны МВД Грузии.

«Безусловно, проводимые учения являются очередным шагом к эскалации напряжённости в данном регионе и не служат обеспечению в нём стабильности. На подобное поведение мы должны реагировать в части сопровождения данных кораблей, наблюдения за учениями. Соответствующие действия мы реализуем», — считает депутат.

Швыткин также отметил, что мероприятия проходят на фоне «проводимых на Украине выборов».

«Чем ближе второй тур, тем сильнее будет нарастать соответствующая активность стран блока НАТО в акватории Чёрного моря», — заключил депутат.

Ранее в акватории Чёрного моря четыре корабля второго постоянного морского соединения НАТО и два корабля береговой охраны МВД Грузии провели совместные учения.

Альянс представляли корабли из Нидерландов, Турции, Румынии и Болгарии.