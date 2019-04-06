В Госдуме оценили прошедшие учения НАТО и Грузии в Чёрном море
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«Безусловно, проводимые учения являются очередным шагом к эскалации напряжённости в данном регионе и не служат обеспечению в нём стабильности. На подобное поведение мы должны реагировать в части сопровождения данных кораблей, наблюдения за учениями. Соответствующие действия мы реализуем», — считает депутат.
Швыткин также отметил, что мероприятия проходят на фоне «проводимых на Украине выборов».
«Чем ближе второй тур, тем сильнее будет нарастать соответствующая активность стран блока НАТО в акватории Чёрного моря», — заключил депутат.
Ранее в акватории Чёрного моря четыре корабля второго постоянного морского соединения НАТО и два корабля береговой охраны МВД Грузии провели совместные учения.
Альянс представляли корабли из Нидерландов, Турции, Румынии и Болгарии.