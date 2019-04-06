Корабли НАТО и Грузии провели учения в Чёрном море
- РИА Новости
«Целью учений было повышение уровня совместимости и взаимодействия береговой охраны погранполиции МВД Грузии с морскими силами НАТО», — говорится в сообщении МВД Грузии.
НАТО представляли корабли из Нидерландов, Турции, Румынии и Болгарии.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса увеличат усилия по разведывательной деятельности в Черноморском регионе и по остальным вопросам, которые важны для работы альянса с Грузией и Украиной.