Корабли НАТО и Грузии провели учения в Чёрном море

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В акватории Чёрного моря совместные учения провели четыре корабля второго постоянного морского соединения НАТО и два корабля береговой охраны МВД Грузии.
Корабли НАТО и Грузии провели учения в Чёрном море
  • РИА Новости

«Целью учений было повышение уровня совместимости и взаимодействия береговой охраны погранполиции МВД Грузии с морскими силами НАТО», — говорится в сообщении МВД Грузии.

НАТО представляли корабли из Нидерландов, Турции, Румынии и Болгарии. 

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса увеличат усилия по разведывательной деятельности в Черноморском регионе и по остальным вопросам, которые важны для работы альянса с Грузией и Украиной.

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