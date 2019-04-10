Страны НАТО отказались прислать представителей на конференцию в Москву

Замглавы Минобороны России генерал-полковник Александр Фомин в интервью газете «Аргументы и Факты» сообщил, что страны НАТО отказались прислать представителей на Московскую конференцию по международной безопасности.

Отмечается, что конференция должна пройти с 23 по 25 апреля.

«Как и в предыдущие годы, пригласили всех. В том числе все страны НАТО, включая военно-политическое руководство блока. Но США от участия отказались, а европейские государства, придерживаясь принципа так называемой евроатлантической солидарности, тоже воздерживаются от контактов с Минобороны России», — сказал Фомин.

В марте сообщалось, что Минобороны России пригласило принять участие в VIII Московской конференции по международной безопасности руководство Североатлантического альянса.