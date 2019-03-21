Руководство НАТО пригласили на конференцию по безопасности в Москву

Минобороны России пригласило принять участие в VIII Московской конференции по международной безопасности руководство Североатлантического альянса.

Об этом сообщил замглавы Минобороны России Александр Фомин в ходе брифинга для военных атташе иностранных государств.

«В этом году мы пригласили принять участие в конференции глав военных ведомств 124 государств, в том числе стран — членов Североатлантического альянса и Европейского союза, а также военно-политическое руководство НАТО», — сообщил он.

По его словам, в ходе конференции будут обсуждаться вопросы международного терроризма, морской безопасности, милитаризации космоса, гибридные войны и «цветные» революции, а также кибербезопасность и Арктика.

Ранее в Министерстве иностранных дел России назвали Арктику регионом международного сотрудничества.