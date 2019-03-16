В МИД России назвали Арктику регионом международного сотрудничества

Арктика является регионом международного сотрудничества вопреки попыткам поднять вопрос о её милитаризации, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

«Есть силы — мы их прекрасно знаем, — которые считают, что теперь надо поднять вопрос об Арктике: что происходит милитаризация этого региона, что всё пропало, что скоро Россия «загребёт» все ресурсы арктические, а НАТО к этому не готово. Поэтому надо туда идти в военном отношении», — сказал он в интервью «Международной жизни».

По его словам, «это абсолютно фантастическая картина».

«Извлечение ресурсов требует международного сотрудничества. Это очень дорогое дело. И это — уникальная площадка для поиска новых алгоритмов взаимодействия», — подчеркнул Грушко.

Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» сказал, что в Вашингтоне видят усиление России и стратегическую важность Арктики.