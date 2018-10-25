«Скверно разыгранный спектакль»: почему Европа обеспокоилась судьбой Азовского моря

Европарламент принял резолюцию, осуждающую «действия России» в Азовском море и Керченском проливе. Авторы документа считают, что Москва якобы способствует эскалации напряжённости в регионе и безосновательно препятствует движению украинских торговых судов. Если ситуация не изменится, РФ могут грозить новые санкции. При этом в Европе не обращают никакого внимания на угрозы Киева уничтожить Крымский мост и захватить российские гражданские корабли. По мнению экспертов, интерес европарламентариев к Азовскому морю не случаен — за этим скрываются лоббистские усилия НАТО и США.

Европарламент призвал власти ЕС ужесточить санкции против России в случае ухудшения ситуации в Азовском море. Соответствующая резолюция была принята 25 октября на пленарной сессии ассамблеи ЕП в Страсбурге.

Авторы документа выражают «сожаление» в связи с «чрезмерными действиями России» в Азовском море и Керченском проливе и обвиняют Москву в нарушении международного морского права.

Речь идёт, в частности, об «интенсивных и дискриминационных» инспекциях судов, включая украинские корабли и корабли других стран, проходящих через Керченский пролив. В резолюции подчёркивается, что такие досмотры не должны проводиться по соображениям политического характера и не могут быть средством дестабилизации экономической ситуации на Украине.

Также европарламентарии выражают «серьёзную озабоченность» из-за неустойчивой ситуации с безопасностью в Азовском море, где в любой момент якобы может начаться открытый конфликт. Предпосылки к этому создаёт «милитаризация» Азовского и Чёрного морей.

Проект резолюции ЕП осуждает и «незаконную добычу» углеводородов, которую Россия якобы ведёт на украинской территории, а также планы Москвы по превращению Азовского моря во «внутреннее озеро» РФ.

В документе осуждается возведение Россией моста через Керченский пролив, так как это якобы повлекло нарушение навигационных прав Украины. Кроме того, беспокойство авторов документа вызывает участие в строительстве моста европейских компаний, которое могло подорвать режим санкций.

Федерика Могерини

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Накануне с аналогичными обвинениями выступила глава европейской дипломатии Федерика Могерини. На пленарной сессии Европарламента она посетовала по поводу милитаризации Азовского моря и развёртывания в этом регионе российского военного флота. Также Могерини осудила возведение моста через Керченский пролив, назвав этот шаг Москвы нарушением суверенитета Украины.

Согласно подписанному в 2003 году Украиной и Россией соглашению о сотрудничестве в Керченском проливе и Азовском море, последнее является морем для внутреннего пользования обеих стран. И российская, и украинская сторона могут досматривать показавшиеся подозрительными корабли.

После переворота 2014 года в Киеве заявили о намерении пересмотреть статус Азовского моря с тем, чтобы оно стало обычным территориальным морем и регулировалось бы обычным морским правом, а не российско-украинскими соглашениями.

В 2015 году законопроект, денонсирующий договор между Россией и Украиной об использовании Азовского моря и Керченского пролива был внесён в Раду.

Снова к этой идее украинские политики вернулись в июле 2018 года, соответствующая инициатива была выдвинута фракцией партии «Самопомощь». Однако эта идея подвергалась критике со стороны МИД Украины: как заявили в ведомстве, денонсация договора открыла бы России возможность инициировать территориальный спор.

Морской разбой

Хотя соглашение продолжает оставаться в силе, на практике ситуация с гражданским судоходством в Азовском море заметно ухудшилась в начале текущего года. Украинская погранслужба задержала в марте российский траулер «Норд», обвинив капитана судна в незаконном, с точки зрения Киева, посещении Крымского полуострова. Напомним, согласно украинскому законодательству, посещение «оккупированной» территории без специального разрешения на то украинских властей влечёт наказание по уголовной статье.

В августе в схожей ситуации оказался экипаж российского танкера «Михаил Погодин», судно было задержано в порту Херсона. Как стало известно 23 октября, крымский траулер «Норд» выставлен на продажу национальным агентством Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

globallookpress.com

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В Москве действия Киева сравнили с морским пиратством. Ответом российской стороны стало усиление пограничных досмотров в Азовском море. При этом все процедуры не выходят за пределы установленного ранее регламента.

Украинские власти жалуются на длительные проверки кораблей, следующих через Керченский пролив. По мнению главы украинского Министерства инфраструктуры Владимира Омеляна, Россия якобы специально препятствует заходу судов в порты Мариуполя и Бердянска, чтобы нанести стране экономический ущерб. Согласно данным агентства Stratfor, с 2015 по 2017 год грузопоток из мариупольского порта сократился почти на треть (на 27%), а товарооборот порта в Бердянске — на 47%.

В июне Пётр Порошенко распорядился принять меры для прекращения «российских провокаций» в Керченском проливе. С такой просьбой президент обратился к министру обороны и командованию ВМС.

«Сейчас стоит вопрос, будем ли мы укреплять защиту с моря. И мы не будем мириться с незаконным захватом украинских и иностранных кораблей, идущих в направлении украинских портов», — сказал он в эфире телеканала ICTV. Впрочем, на практике дальше угрозы дело не пошло.

Как пояснил в интервью RT военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин, ни о каком «захвате» украинских судов речь, конечно, не идёт. По словам эксперта, Россия не нарушает международные нормы, когда производит проверку судов, следующих через Керченский пролив, — это абсолютно стандартная процедура.

«Что же до той тщательности, с которой российская сторона проводит проверки, то за это Украина должна поблагодарить сама себя, так как именно украинские политики позволяли себе ранее угрожать уничтожением Крымского моста. Очевидно, что в таких условиях наши пограничники просто обязаны проявлять особую бдительность», — подчеркнул эксперт.

«Топорная работа»

По традиции Киев не мог обойтись без апелляции к НАТО. В августе замминистра «по вопросам временно оккупированных территорий» Георгий Тука заявил, что украинская сторона может обратиться к альянсу и Совбезу ООН с просьбой обеспечить морское сопровождение украинского торгового флота в акватории Азовского моря.

«Теоретически можно рассматривать две вероятные версии. Первая — это обращение в Совбез ООН с просьбой о морском конвое. Вторая версия (менее вероятная, с моей точки зрения) — это применение сил НАТО для сопровождения», — заявил Тука в эфире телеканала «112 Украина».

Впрочем, чиновник признался, что не особенно рассчитывает на помощь Североатлантического альянса. Действительно, несмотря на всё своё желание, Украина не может привести натовские суда в Азовское море. Об этом напомнил 18 октября глава МИД России Сергей Лавров в интервью RT France, Le Figaro и Paris Match. Как пояснил министр, для того чтобы флот альянса смог принять участие в манёврах в Азовском море, требуется разрешение Москвы в соответствии с условиями российско-украинского договора.

«Но они этого хотят, и им в этом активно потакают», — добавил Лавров, комментируя планы Киева.

Киев старается наращивать контакты с альянсом по вопросу Азовского моря. В первой половине октября на азовском побережье Украины состоялись тактические учения ВСУ. Как заявил Пётр Порошенко, манёвры показали готовность украинской армии отразить «российскую агрессию» с моря. Итоги учений стали предметом переговоров между главой украинского МИД Павла Климкина и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

РИА Новости

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Одновременно Киев пытается укреплять свои морские силы в Азовском море: было объявлено о создании в этом районе морской военной базы. Недавно пограничная группировка Украины была пополнена патрульным катером «Донбасс», украинские моряки получили также два старых американских катера класса Island, прежде нёсших службу в береговой охране США.

Со своей стороны, НАТО проявляет интерес к ситуации в Азовском море. Как заявил накануне генсек организации Йенс Столтенберг, альянс обеспокоен «поведением России» в этом регионе.

«Украина должна иметь свободные морские каналы сообщения. Это важно и для судов стран НАТО, имеющих торговые отношения с Украиной. Это проблема, которой мы занимаемся», — заявил Столтенберг.

По мнению экспертов, и НАТО, и Евросоюз снова пытаются вмешиваться в вопрос, их никак не касающийся.

«Это внутреннее дело Украины и России. Мы не имеем отношения к Европарламенту и не обязаны прислушиваться к его мнению. Но поскольку НАТО и некоторым западным силам нужно представить Россию в самых чёрных тонах, обвинения в милитаризме и давлении на Украину звучат и будут звучать», — считает Литовкин.

Что же до надежд Киева привести флот НАТО в Азовское море, то на этом пути есть непреодолимое препятствие: корабли альянса не пропустит в этот район Россия, ведь для этого им потребовалось бы миновать Керченский пролив. И это полностью соответствует положениям международного права, так как на Керченский пролив распространяются положения подписанного в 2003 году российско-украинского договора, напомнил эксперт.

Тем не менее НАТО не прекратит своих попыток раскачать ситуацию в районе Чёрного и Азовского морей, считают эксперты. Следует напомнить, что альянс давно присматривался к Крыму: ещё в 2006 году по полуострову прокатилась волна протестов против планов Киева по размещению в этом районе учебно-тренировочной базы в рамках натовской программы «Партнёрство ради мира». В порт Феодосии даже прибыло судно со материалами и техникой для строительства базы, но многотысячная толпа крымчан заблокировала разгрузку, а парламент автономной республики провозгласил полуостров «территорией без НАТО».

Не помог альянсу закрепиться в этом районе и госпереворот, организованный на Украине в 2014 году. По мнению доцента кафедры политической теории МГИМО Кирилла Коктыша, за принятием ЕП резолюции, осуждающей действия России в регионе, могут скрываться лоббистские усилия НАТО и США.

«Сама по себе резолюция Европарламента — не более чем заявление: ЕП является структурой, не имеющей реальных властных рычагов. Однако в данном случае очевидно, что речь идёт о согласованной стратегии. Об этом, в числе прочего, свидетельствует недавнее заявление Могерини о «европейском море», — отметил Коктыш в интервью RT.

По мнению эксперта, не факт, что Евросоюз действительно введёт новые санкции против России, но именно этого ожидают США и НАТО.

«НАТО стремится раскачать эту ситуацию и пытается действовать сейчас через Евросоюз. Он идёт на обострение, чтобы потом его политически капитализировать. Учитывая, сколько уже было введено санкций, вряд ли эти угрозы будут эффективны. Скорее здесь преследуются пиар-цели. Всё это скверно разыгранный спектакль. Киев подаёт мячи, а ЕП пытается их отбивать, но всё получается очень топорно», — подытожил эксперт.