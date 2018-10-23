Могерини предостерегла от милитаризации Азовского моря

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Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что милитаризация Азовского моря может привести к дестабилизации ситуации в Черноморском регионе.
Могерини предостерегла от милитаризации Азовского моря
  • РИА Новости

«Милитаризация Азовского моря не в интересах кого бы то ни было... Мы будем продолжать настаивать на соблюдении международного права и конвенций, а также поддерживать Украину в этих сложных условиях », — заявила она, выступая на слушаниях в Европарламенте.

По её словам, Россия ввела новую систему досмотра судов, следующих из украинских портов, что ведёт к задержке доставки грузов и увеличению издержек.

Ранее СМИ сообщали, что в Азовское море после ремонта вернётся украинский пограничный сторожевой корабль проекта 205П BG-32 «Донбасс».

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