Могерини предостерегла от милитаризации Азовского моря

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что милитаризация Азовского моря может привести к дестабилизации ситуации в Черноморском регионе.

«Милитаризация Азовского моря не в интересах кого бы то ни было... Мы будем продолжать настаивать на соблюдении международного права и конвенций, а также поддерживать Украину в этих сложных условиях », — заявила она, выступая на слушаниях в Европарламенте.

"A militarisation of the #Azov Sea is in no-one's interest [..] we will continue to push for the respect of international law and conventions, and to support Ukraine in these challenging circumstances" @FedericaMog#EPlenarypic.twitter.com/DoDdRtJ4ID — European External Action Service - EEAS 🇪🇺 (@eu_eeas) 23 октября 2018 г.

По её словам, Россия ввела новую систему досмотра судов, следующих из украинских портов, что ведёт к задержке доставки грузов и увеличению издержек.

Ранее СМИ сообщали, что в Азовское море после ремонта вернётся украинский пограничный сторожевой корабль проекта 205П BG-32 «Донбасс».