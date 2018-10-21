СМИ: В Азовское море после ремонта вернётся «один из самых мощных» кораблей Украины

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В Азовское море после ремонта вернётся украинский пограничный сторожевой корабль проекта 205П BG-32 «Донбасс».

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщает информационной портал «Тиск».

Как отмечается в тексте, корабль является «одной из самых мощных единиц украинских сил».

По данным портала, он вооружён, в частности, двумя спаренными 30-миллиметровыми артиллерийскими установками Ак-230 и пулемётами ДШКМ и ПКМБ.

Численный состав экипажа — 31 человек.

Ранее на Украине заявили о планах использовать инфраструктуру торговых портов для будущей военной базы в Азовском море.

Также сенатор от Республики Крым, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в беседе с ФАН оценил заявление украинского генерал-лейтенанта Василия Богдана о способности Киева стать «оппонентом» Москвы в Азовском море.

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