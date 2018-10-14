Политолог назвал «позором» три перечисленных Порошенко украинских бренда

Политолог Александр Дудчак в беседе с RT оценил заявление украинского лидера Петра Порошенко об украинских брендах — ВСУ, Нацгвардии и автокефальной церкви, от которых якобы «корчит Москву».

«Корчит как раз всё население Украины, потому что перечисленное — это позор. Украинская армия воюет со своим народом, перемирие так до конца и не наступает, Минские соглашения не соблюдаются. Не могу понять, где Порошенко нашёл повод для гордости? То, что происходит сейчас с церковью, — это не просто позор, а преступление. Потому что государство вмешивается в те вещи, которые оно вообще не должно трогать никаким образом», — сказал он.

Дудчак добавил, что говорить о неких брендах Украины можно только в рамках нахождения страны в составе СССР. Однако даже они были не чисто украинскими, а являлись результатом труда всех народов Советского Союза, подчеркнул эксперт.

«Это авиация, космос, самый большой в мире самолёт, самые мощные в мире межконтинентальные ракеты. Авианосцы, которые создавались в Николаеве. То есть, кроме певучей мовы, синего неба и жёлтой пшеницы на полях, были реальные достижения. Украина могла бы в сотрудничестве с Россией их поддерживать и развивать, но благодаря этой власти они похоронены», — заключил Дудчак.

Ранее Порошенко рассказал, от каких трёх украинских брендов «корчит Москву».