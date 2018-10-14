В Госдуме прокомментировали слова Порошенко об украинских брендах
- РИА Новости
По словам парламентария, предложенные президентом Украины бренды являются «пародией на силу и религиозное вероопределение».
«Украинская армия вызывает жалость, Нацгвардия — насмешки, а украинская автокефалия — справедливое возмущение православного мира… Но это чёрный юмор, потому что религиозная смута, которую затеял украинский президент, ещё никогда в истории не приводила к спокойной жизни», — отметил он.
При этом Бальбек добавил, что «настоящими» украинскими брендами можно считать «хлебосольность, трудолюбие и взаимопомощь».
«Именно эти национальные бренды демонстрируют украинцы, живущие в России», — заключил депутат.
Ранее Порошенко рассказал, от каких трёх украинских брендов «корчит Москву».