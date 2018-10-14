В Госдуме прокомментировали слова Порошенко об украинских брендах

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление украинского лидера Петра Порошенко о трёх раздражающих Москву украинских брендах, среди которых вооружённые силы страны, Нацгвардия и автокефальная церковь.

По словам парламентария, предложенные президентом Украины бренды являются «пародией на силу и религиозное вероопределение».

«Украинская армия вызывает жалость, Нацгвардия — насмешки, а украинская автокефалия — справедливое возмущение православного мира… Но это чёрный юмор, потому что религиозная смута, которую затеял украинский президент, ещё никогда в истории не приводила к спокойной жизни», — отметил он.

При этом Бальбек добавил, что «настоящими» украинскими брендами можно считать «хлебосольность, трудолюбие и взаимопомощь».

«Именно эти национальные бренды демонстрируют украинцы, живущие в России», — заключил депутат.

Ранее Порошенко рассказал, от каких трёх украинских брендов «корчит Москву».