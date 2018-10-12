Украинские военные провели учения по обороне побережья Азовского моря

В военных учениях по обороне побережья Азовского моря приняли участие подразделения морской пехоты, береговой артиллерии, армейская авиация, а также танковые подразделения Военно-морских сил Украины и сухопутных войск. Об этом сообщается на сайте президента страны Петра Порошенко.

Отмечается, что украинский лидер проинспектировал ход комплексных тактических учений.

«Подчёркиваю, что это всё делается не для пиара, это делается не для того, чтобы кого-то запугать. Это сегодня системная работа по построению боеспособности нашей армии. Способности в том числе предоставления отпора морской агрессии», — заявил Порошенко.

Сообщается, что в тесной координации с ВСУ работали подразделения Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы. Всего в учениях приняли участие 600 военнослужащих и было задействовано 150 единиц техники.

Целью является отработка реакции украинской армии и флота и других силовых подразделений на возможную высадку вражеского десанта на побережье Азовского моря.

Ранее Порошенко заявил о готовности ВСУ отразить «агрессию» России на побережье Азовского моря.