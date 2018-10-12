Украинские военные провели учения по обороне побережья Азовского моря

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В военных учениях по обороне побережья Азовского моря приняли участие подразделения морской пехоты, береговой артиллерии, армейская авиация, а также танковые подразделения Военно-морских сил Украины и сухопутных войск. Об этом сообщается на сайте президента страны Петра Порошенко.
Украинские военные провели учения по обороне побережья Азовского моря
  • Reuters

Отмечается, что украинский лидер проинспектировал ход комплексных тактических учений.

«Подчёркиваю, что это всё делается не для пиара, это делается не для того, чтобы кого-то запугать. Это сегодня системная работа по построению боеспособности нашей армии. Способности в том числе предоставления отпора морской агрессии», — заявил Порошенко.

Сообщается, что в тесной координации с ВСУ работали подразделения Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы. Всего в учениях приняли участие 600 военнослужащих и было задействовано 150 единиц техники.

Целью является отработка реакции украинской армии и флота и других силовых подразделений на возможную высадку вражеского десанта на побережье Азовского моря.

Ранее Порошенко заявил о готовности ВСУ отразить «агрессию» России на побережье Азовского моря.

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