Украинские военные провели учения по обороне побережья Азовского моря
- Reuters
Отмечается, что украинский лидер проинспектировал ход комплексных тактических учений.
«Подчёркиваю, что это всё делается не для пиара, это делается не для того, чтобы кого-то запугать. Это сегодня системная работа по построению боеспособности нашей армии. Способности в том числе предоставления отпора морской агрессии», — заявил Порошенко.
Сообщается, что в тесной координации с ВСУ работали подразделения Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы. Всего в учениях приняли участие 600 военнослужащих и было задействовано 150 единиц техники.
Целью является отработка реакции украинской армии и флота и других силовых подразделений на возможную высадку вражеского десанта на побережье Азовского моря.
Ранее Порошенко заявил о готовности ВСУ отразить «агрессию» России на побережье Азовского моря.