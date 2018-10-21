«Подкрасили и подрихтовали»: как Украина «усилила» свою флотилию в Азовском море советским кораблём 1980-х годов

В акваторию Азовского моря после капитального ремонта вернулся украинский пограничный корабль «Донбасс». В Госпогранслужбе Украины заявили, что доковый ремонт проводился в сжатые сроки в связи с «напряжённостью обстановки в Азовском море». Однако российские специалисты сомневаются, что спешка Киева была продиктована желанием усилить охрану границ, — корабли такого класса проектировались в СССР в 1980-х и сегодня технически устарели. Присутствие «Донбасса» в регионе — скорее символическая, популистская мера, на которую Киев идёт ради того, чтобы провоцировать Москву, полагают в Госдуме. А то, что построенный более трёх десятилетий назад «Донбасс» называют «одной из самых мощных единиц» Военно-морского флота Украины, свидетельствует только о плачевном состоянии вооружённых сил страны, подчёркивают военные эксперты.

В Азовское море после докового ремонта вернулся украинский пограничный сторожевой корабль проекта 205П BG-32 «Донбасс». Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

«Вернулся в строй для охраны государственной границы в акватории Азовского моря после проведения планового ремонта», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что модернизацией судна занимался Азовский судоремонтный завод. Ремонтные работы отдельных систем, очистка и покраска корпуса проводились в сжатые сроки в связи «напряжённостью обстановки в Азовском море».

Модернизированный «Донбасс» в Киеве называют «одной из самых мощных единиц украинских сил». Отмечается, что он вооружён двумя спаренными 30-миллиметровыми артиллерийскими установками Ак-230 и пулемётами ДШКМ и ПКМБ. Численный состав экипажа — 31 человек.

Напомним, в августе власти Украины анонсировали наращивание военного присутствия на территории Азовской акватории. Уточнялось, что Киев намерен увеличить корабельную группировку, численность морской пехоты и артиллерии на Азовском море.

Демонстрация «силы»

Между тем в России усомнились, что в спешном ремонте корабля была какая-то необходимость. Максимальная глубина в Азовском море достигает 14 метров, что довольно мелко для выстраивания там «мощной флотилии», отмечает первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. По его словам, размещать в Азовской акватории большие суда экономически нецелесообразно.

«Судя по глубинам, которые есть в Азовском море — от 7 до 14 метров перепад — там грозные и мощные корабли не могут находиться. Украине хочется нагнетать, что у них в Азовском море будет мощная флотилия находиться. Но ни один серьёзный корабль в Азовское море войти не сможет, потому что оно мелкое», — отметил депутат.

Крайней необходимости в спуске «Донбасса» в акваторию Азовское море нет, поскольку это не изменит соотношения сил в регионе, считает главный редактор военно-исторического журнала «Military Крым», подполковник запаса Сергей Ченнык.

«Наверное, для Украины это очень важно, потому что его уже обозначили флагманом украинского азовского флота, основной ударной силой. На самом деле он ни на йоту не меняет соотношение сил в регионе. Потому что корабль не только слабо вооружённый, но ещё и малоскоростной. Это банальная демонстрация «силы», надувание щёк», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что таким образом Киев пытается спровоцировать Москву на ответную реакцию.

«Я думаю, что сильно обращать на это внимание не стоит», — добавил Ченнык.

Военные корабли, которые ранее входили в состав Военно-морских сил Украины, в бухте Севастополя

РИА Новости

© Алексей Мальгавко

«Реанимировали старый катер»

По словам экспертов, корабль морской охраны «Донбасс» был построен в Ленинграде ещё в 1982 году. Вплоть до 1992 года судно состояло на службе у Пограничных войск КГБ СССР, а после распада Советского Союза и раздела Черноморского флота перешёл в состав морской охраны украинской Госпогранслужбы.

Уже тогда, по словам Сергея Ченнык, судно находилось в «непригожем состоянии» и требовало ремонта.

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«Украина утверждает, что корабль прошёл капитальный ремонт. Но я увидел, как «Донбасс», грубо говоря, подкрасили и подрихтовали. Вооружение осталось тем же. Для такого класса кораблей вооружение в виде двух 30-миллиметровых пушек —достаточно слабое. Количественное увеличение — это не всегда увеличение качественное», — заметил эксперт.

Аналогичное мнение выразил в беседе с RT военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин.

«Если это самый мощный корабль Украины, то это говорит о плачевном состоянии украинского флота и ВМС. Этот корабль был создан на базе ракетного катера. Этот катер небольшого размещения, вооружение представляет собой две артиллерийские установки Ак-230. Не совсем могучее вооружение. Ещё может быть порядка двух крупнокалиберных пулемётов», — отметил эксперт.

По словам Дандыкина, «Донбасс» считался кораблём третьего ранга. Сейчас, считает эксперт, отремонтировали двигательную установку, то есть «в результате просто реанимировали старый добрый наш катер».

«Такое впечатление, что вошел в строй фрегат или крейсер, а на самом деле отремонтированный катер, которому уже практически 36 лет», — сказал Дандыкин.