Эксперт назвал «головной болью» для Украины сторожевой корабль «Донбасс»

Главный редактор военно-исторического журнала «Military Крым», подполковник запаса Сергей Ченнык прокомментировал RT сообщение о том, что в Азовское море после ремонта вернётся украинский пограничный сторожевой корабль проекта 205П BG-32 «Донбасс».

По словам эксперта, украинская сторона «приобретёт себе очередную головную боль».

Ченнык отметил, что корабль находился в «крайне непригожем состоянии» даже до раздела Черноморского флота между Россией и Украиной в 1994 году.

«Наверное, для Украины это очень важно, потому что его уже обозначили как флагман украинского азовского флота, как чуть ли не основную ударную силу. На самом деле он ни на йоту не меняет соотношение сил в регионе. Этот корабль даст Украине больше проблем, чем чего-то полезного, поскольку не только слабовооружённый, но ещё и малоскоростной. Кроме того, любой корабль после капитального ремонта уже не может выдерживать тех нагрузок, которые закладывались в него при спуске со стапелей», — пояснил он.

Ченнык также добавил, что желание выставить данный сторожевой корабль мощным представляет собой «банальную демонстрацию силы и надувание щёк».

«Все их попытки более напоминают трепыхания. В данный момент Военно-морские силы Украины находятся не просто в плохом состоянии, а в катастрофическом. Они разнородны, не имеют какого-то единства сил и средств, концепции боевого применения. У них нет соответствующего авиационного прикрытия. Поэтому, думаю, самой Украине не стоит вдохновляться тем, что теперь они сильные на Азовском море. Как были слабыми, так и остались», — заключил эксперт.

Ранее Госпогранслужба Украины сообщила о том, что сторожевой корабль «Донбасс» вернулся в строй после ремонта.