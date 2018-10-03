Турчинов рассказал о наращивании военного присутствия в Азовском море

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов заявил, что Украина продолжит наращивать военное присутствие в Азовском море.
Турчинов рассказал о наращивании военного присутствия в Азовском море
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«Мы сейчас укрепляем потенциал и военное присутствие в Азовском море, чтобы противостоять российской провокации в этом регионе», — цитирует Турчинова УНН.

По его словам, «уже происходит выполнение этого решения».

«Мы уже имеем корабельно-катерную группу в Азовском море и, безусловно, будем усиливать свои позиции, в том числе на любую агрессию мы постараемся адекватно отвечать», — отметил он.

Ранее статс-секретарь, заместитель главы МИД России Григорий Карасин заявил, что власти Украины своими заявлениями «провоцируют ситуацию» в Азовском море.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал ФАН заявление Украины о способности стать «оппонентом» России в Азовском море.

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