МИД России заявил, что Украина «провоцирует ситуацию» в Азовском море

Власти Украины своими заявлениями «провоцируют ситуацию» в Азовском море, заявил статс-секретарь, заместитель главы МИД России Григорий Карасин.

По его словам, Россия действует в регионе в полном соответствии со своими обязательствами, передаёт ТАСС.

«То есть мы, сопровождая военные катера и корабли, не пытаемся создать какие-то проблемы. Наоборот, ситуацию провоцируют на грани допустимого по своей эмоциональности заявления, которые звучат из Киева. Людям не спится, вот они и выдумывают новые враждебные и никуда не ведущие заявления», — сказал дипломат.

Он отметил, что Россия проверит заявления об усилении украинского военного присутствия в Азовском море.

«Надо сначала понять степень серьёзности этих намерений. В последнее время мы часто слышим из Киева какую-то мало связанную перекличку отдельных официальных лиц, которые противоречат друг другу», — добавил Карасин.

Он подчеркнул, что российская сторона имеет дело «с всё более труднопредсказуемым партнёром в лице нынешней майданной власти».

Ранее в Киеве заявили, что Украина планирует создать военную базу в Азовском море, чтобы обеспечить безопасность судоходства.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал ФАН заявление Украины о способности стать «оппонентом» России в Азовском море.