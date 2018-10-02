МИД России заявил, что Украина «провоцирует ситуацию» в Азовском море

Короткая ссылка
Власти Украины своими заявлениями «провоцируют ситуацию» в Азовском море, заявил статс-секретарь, заместитель главы МИД России Григорий Карасин.
МИД России заявил, что Украина «провоцирует ситуацию» в Азовском море
  • © dpsu.gov. ua

По его словам, Россия действует в регионе в полном соответствии со своими обязательствами, передаёт ТАСС.

«То есть мы, сопровождая военные катера и корабли, не пытаемся создать какие-то проблемы. Наоборот, ситуацию провоцируют на грани допустимого по своей эмоциональности заявления, которые звучат из Киева. Людям не спится, вот они и выдумывают новые враждебные и никуда не ведущие заявления», — сказал дипломат.

Он отметил, что Россия проверит заявления об усилении украинского военного присутствия в Азовском море.

«Надо сначала понять степень серьёзности этих намерений. В последнее время мы часто слышим из Киева какую-то мало связанную перекличку отдельных официальных лиц, которые противоречат друг другу», — добавил Карасин.

Он подчеркнул, что российская сторона имеет дело «с всё более труднопредсказуемым партнёром в лице нынешней майданной власти».

Ранее в Киеве заявили, что Украина планирует создать военную базу в Азовском море, чтобы обеспечить безопасность судоходства

Сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал ФАН заявление Украины о способности стать «оппонентом» России в Азовском море.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить