Лавров оценил возможность проведения учений НАТО в Азовском море

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT France, Le Figaro и Paris Match прокомментировал возможность проведения учений НАТО в Азовском море.

«Сейчас Украина хочет зазвать натовские учения в Азовское море, но туда уже нельзя будет пройти, потому что наш договор с Украиной требует обоюдного согласия для прохода военных кораблей в Азовское море. Но они этого хотят, и им в этом активно потакают», — сказал Лавров.

При этом он отметил, что действия НАТО у российских границ носят провокационный характер. По его словам, идёт накопление вооружений на границах России, «настрой на модернизацию транспортной инфраструктуры в Европе, с тем чтобы американским тяжёлым вооружениям — и не только американским, но и других стран — было легче добираться до» российской границы.

«Откровенно провокационные учения — не наши с Китаем посреди Сибири, а на Украине, в Грузии, в Чёрном море», — заявил Лавров.

Ранее стало известно, что региональное управление морской охраны Государственной пограничной службы Украины возьмёт под контроль границу страны в акватории Чёрного и Азовского морей. В свою очередь, командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что Киев будет применять силу в случае «обострения» в Азовском и Чёрном морях.

Крымский политолог Владимир Джаралла в беседе с ФАН прокомментировал заявления Воронченко. По его словам, уровень агрессии со стороны Украины в последнее время превосходит всё, что было ранее. Он добавил, что причиной является предвыборная кампания, поскольку на этом фоне президенту Украины Петру Порошенко «нечем хвастаться».