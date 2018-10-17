СК РФ: УГОЛОВНОЕ ДЕЛО О ВЗРЫВЕ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ПЕРЕКВАЛИФИЦИРОВАНО НА СТАТЬЮ ОБ УБИЙСТВЕ

Украина возьмёт под контроль морскую границу от Измаила до Мариуполя

Короткая ссылка
Региональное управление морской охраны Государственной пограничной службы Украины возьмёт под контроль границу страны в акватории Чёрного и Азовского морей.
Украина возьмёт под контроль морскую границу от Измаила до Мариуполя
  • © пресс-служба Погрануправления ФСБ России по РК

Об этом сообщается на сайте ведомства.  

По словам главы службы Петра Цигикала, «в условиях российской агрессии, террористических угроз и миграционного кризиса пограничники принимают дополнительные меры по усилению контроля над въездом на Украину, а для прикрытия территории Украины от вторжения с моря наращивается морская компонента, поступают новые катера».

Новое региональное управление будет развёрнуто до конца текущего года.

Ранее командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что Киев будет применять силу в случае «обострения» в Азовском и Чёрном морях.

Крымский политолог Владимир Джаралла в беседе с ФАН прокомментировал слова Воронченко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить