Украина возьмёт под контроль морскую границу от Измаила до Мариуполя

Региональное управление морской охраны Государственной пограничной службы Украины возьмёт под контроль границу страны в акватории Чёрного и Азовского морей.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

По словам главы службы Петра Цигикала, «в условиях российской агрессии, террористических угроз и миграционного кризиса пограничники принимают дополнительные меры по усилению контроля над въездом на Украину, а для прикрытия территории Украины от вторжения с моря наращивается морская компонента, поступают новые катера».

Новое региональное управление будет развёрнуто до конца текущего года.

Ранее командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что Киев будет применять силу в случае «обострения» в Азовском и Чёрном морях.

Крымский политолог Владимир Джаралла в беседе с ФАН прокомментировал слова Воронченко.