Украина возьмёт под контроль морскую границу от Измаила до Мариуполя
- © пресс-служба Погрануправления ФСБ России по РК
Об этом сообщается на сайте ведомства.
По словам главы службы Петра Цигикала, «в условиях российской агрессии, террористических угроз и миграционного кризиса пограничники принимают дополнительные меры по усилению контроля над въездом на Украину, а для прикрытия территории Украины от вторжения с моря наращивается морская компонента, поступают новые катера».
Новое региональное управление будет развёрнуто до конца текущего года.
Ранее командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что Киев будет применять силу в случае «обострения» в Азовском и Чёрном морях.
Крымский политолог Владимир Джаралла в беседе с ФАН прокомментировал слова Воронченко.