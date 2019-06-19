«Как всегда, зарабатывают на войне»: Волкер рассчитывает на закупку Украиной американского оружия
- Американские и украинские солдаты на авиабазе во время учений. Архивное фото
- AFP
- © Genya SAVILOV
Власти Соединённых Штатов Америки рассчитывают, что Украина продолжит практику приобретения оружия и военной техники американского производства. Об этом заявил специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в ходе слушаний в комитете сената по иностранным делам. Тема слушаний была сформулирована следующим образом: «Пять лет после революции достоинства: прогресс Украины и враждебная активность России».
По словам Волкера, Россия утратила возможность возвращения Украины под свою сферу влияния и в состав «Российской империи». Немалую роль в этом сыграли США и страны Запада, которые поддерживают Киев и «украинский народ в борьбе с российской агрессией». Речь идёт как о санкционной политике, так и о поставках вооружений.
«Прежде всего соглашусь, что предоставление Украине комплексов для обеспечения безопасности — это чрезвычайно важный фактор, который как в психологическом, так и в военном плане (позитивно. — RT) сказывается на процессе повышения профессионализма и расширения возможностей ВСУ», — отметил дипломат.
«Кроме того, важно, чтобы Украина пошла нам навстречу в том, что касается (нашей) программы военных поставок в зарубежные страны, и, насколько мне известно, она намеревается это сделать», — сказал Волкер.
По его словам, одними из приоритетных являются поставки антиснайперских систем и противотанковых комплексов Javelin. Кроме того, он считает необходимым, чтобы в Вашингтоне рассмотрели возможность поставок украинской стороне систем противовоздушной и прибрежной обороны.
«Все они очень важны», — добавил американский спецпредставитель.
О необходимости усиления военного-технического сотрудничества между США и Украиной также заявил бывший американский посол в Киеве, а ныне директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хёрбст. По его словам, увеличение поставок оружия приведёт к усилению давления на Россию.
Он также назвал наименования военной техники, которая поможет Киеву в якобы борьбе с российской агрессией. Так, помимо Javelin, американская сторона должна предоставить Украине радарные станции контрбатарейной борьбы, противокорабельные ракеты, а также патрульные катера Mark V.
В январе Хёрбст отмечал, что Украине можно поставить старые модели противокорабельных ракет Harpoon, которые хранятся на американских складах ещё с 1970-х годов.
Добавим, что в 2019 году американский сенат выделил $250 млн из средств американского оборонного бюджета на оказание военной помощи Украине. В 2020 году эта сумма должна увеличиться ещё на $50. Об этом говорится в законопроекте, утверждённом комитетом сената США по вооружённым силам. В посольстве Украины в Вашингтоне отметили, что средства будут направлены на «борьбу с российской агрессией».
Выступление Волкера в американском сенате касалось не только желания увеличить поставки оружия Украине, но и обвинений в адрес России. По его мнению, именно Москва несёт ответственность за организацию «одного из худших гуманитарных кризисов в Европе» за последние 30 лет и при этом препятствует реализации минских договорённостей.
«Избрание президента Зеленского создаёт хорошую возможность придать энергии усилиям по прекращению пятилетнего конфликта в Донбассе», — заявил Волкер.
Он также сообщил, что контактировал «с российским коллегой» для того, чтобы узнать о возможности проведения встречи, целью которой станет работа относительно урегулирования ситуации в Донбассе. При этом спецпредставитель Госдепа не указал, с кем он обсуждал этот вопрос.
«Мы считаем, что есть благоприятная возможность, позволяющая вновь двигаться вперёд, предпринять попытку к этому. Но нам нужно знать, хочет ли Россия относиться к этому серьёзно, хочет она тоже воспользоваться этой возможностью или нет. Пока мы никаких свидетельств этого не видим», — добавил дипломат.
«Киев продолжит курс на войну»
Украина для Соединённых Штатов просто ещё один рынок сбыта продукции военного характера, отмечает политолог Иван Мезюхо. Он напомнил, что в США достаточно мощное военное лобби.
«Америке не впервой организовывать бизнес на крови. Вообще, ситуация достаточно интересная. С одной стороны, Вашингтон выступает как некий «отец» для Украины, который якобы заботится о том, чтобы на этой территории был мир, а с другой стороны — заставляет эту страну покупать вооружение. Понятно, что это вооружение не для мирных целей. Соединённые Штаты, как всегда, зарабатывают на войне», — подчеркнул собеседник RT.
По его мнению, не стоит ожидать, что Киев пойдёт на противоречия с Вашингтоном и откажется от закупок вооружений.
«Судя по последним заявлениям президента Украины Владимира Зеленского, Киев не собирается идти на нормальный диалог с республиками Донбасса для урегулирования ситуации на востоке страны. А это свидетельствует о том, что Киев продолжает курс на войну, на дестабилизацию ситуации на линии соприкосновения. А для этого Киеву и нужно новое вооружение, в том числе закупленное у США», — заключил Мезюхо.
- Cпециальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
- Reuters
- © Valentyn Ogirenko
Как считает эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, в Вашингтоне в очередной раз продемонстрировали, что используют Украину в своей геополитической игре в качестве инструмента оказания воздействия на Россию.
«Сделанные в конгрессе США заявления раскрывают реальный настрой американской элиты, которая рассматривает Украину как козырь, как стратегический актив в наборе своих карт, как инструмент, рычаг давления на Россию. Понятно, что приход Владимира Зеленского к власти имел эффект непредсказуемости, но он прошёл смотрины. Теперь его будут встраивать в украинский антироссийский истеблишмент, обтёсывать, делать версию Петра Порошенко, только лайт. Зеленский будет проводить тот же курс, что Порошенко, но более мягкими способами, обтекаемо, более дипломатично», — считает эксперт.
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