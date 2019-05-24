«Хотят сделать надёжным сателлитом»: что может стоять за предложением конгресса США усилить финансовую поддержку Украины
- Пуск ракеты Harpoon
- © U.S. Navy
Сенат США предлагает выделить $300 млн на военную помощь Украине. Об этом говорится в озвученных накануне предложениях комитета по вооружённым силам сената по оборонному бюджету на 2020 год. Документ, в котором отмечены основные положения проекта закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону, был размещён 23 мая на сайте парламентского комитета.
Об оказании военной помощи Украине сообщается в разделе, посвящённом поддержке союзников в целях содействия «интересам США по всему миру».
Отмечается, что законопроект «санкционирует выделение на помощь Украине в сфере безопасности $300 млн, из которых $100 млн предназначены исключительно для поставок летального вооружения, а также расширяет круг категорий помощи в сфере безопасности поставкой средств береговой обороны и противокорабельных ракет».
Комментируя положения нового законопроекта, украинское посольство в США заявило, что предложения по военной помощи в 2020 году «на $50 млн превышают ассигнования текущего года».
Как следует из заявления, опубликованного на официальной странице диппредставительства в Facebook, Киев считает увеличение военного финансирования результатом «активного взаимодействия с конгрессом США и Пентагоном» и «увеличения доверия к Украине». В украинском посольстве уверены, что деньги пойдут на «борьбу с российской агрессией». Законопроект об оборонном бюджете США на 2019 год ещё должен получить поддержку всего состава сената, палаты представителей конгресса и быть подписан президентом Трампом.
«$300 млн — относительно небольшая сумма в масштабах тех проблем, которые стоят перед Вооружёнными силами Украины, — прокомментировал RT предложения сената США главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. — Во многом это символическая помощь».
В то же время, как отмечает эксперт, «поставка противокорабельных ракетных комплексов для украинских ВМС будет очень серьёзным шагом».
«Если такое произойдёт, стоит ждать жёсткой реакции России, учитывая те провокации, которые Украина уже предприняла», — подчеркнул эксперт.
«Серьёзное оружие»
Возможность передачи украинской стороне американских противокорабельных комплексов обсуждали в СМИ ещё в начале текущего года на фоне инцидента в Керченском проливе.
В частности, экс-посол США на Украине и директор Атлантического совета Джон Хёрбст в публикации на сайте своего аналитического центра призвал поставить Украине старые модели противокорабельных ракет Harpoon, которые хранятся на американских складах ещё с 1970-х годов. По словам экс-дипломата, это оружие «могло бы стать проблемой для российских судов» в Азовском море. Одновременно США, по его словам, избавившись от старого оружия, сократили бы издержки на хранение списанных систем. Также в интервью «Радио Свобода»* Хёрбст отметил, что Вашингтон мог бы предложить Украине «и гораздо более современные ракеты».
О том, что Вашингтон готовится поставить Киеву комплексы, заявил тогда и экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.
Американская крылатая ракета Harpoon — единственная противокорабельная ракета корабельного, наземного и авиационного базирования, находящаяся на вооружении Соединённых Штатов. В настоящее время производится корпорацией Boeing.
Более современной ракетой с теми же функциями является LRASM (Long Range Anti-Ship Missile — противокорабельная ракета высокой дальности). Однако это изделие американского оборонпрома ещё находится в стадии испытаний. В декабре 2018 года в американские ВВС поступили первые опытные образцы ракет воздушного базирования, в 2019 году компания предполагает направить на испытания ракеты для морской авиации. О том, когда стоит ждать варианта для корабельного базирования, даже не сообщается.
- Примерный внешний вид ракеты LRASM
- © lockheedmartin.com
По мнению экспертов, противокорабельные ракеты, о которых идёт речь в законопроекте США, — это, с высокой долей вероятности, именно комплексы Harpoon, поскольку больше Вашингтону предложить нечего.
«Ракеты Harpoon являются основным противокорабельным вооружением всех американских боевых кораблей, — пояснил в разговоре с RT доктор военных наук капитан первого ранга в отставке Константин Сивков. — Ракеты последней модификации вряд ли будут предоставлены Украине. Скорее всего, там будут поставлены ракеты первых модификаций, с дальностью в пределах 120—150 км. Тем не менее это тоже серьёзное оружие с хорошей системой самонаведения. Ракеты идут на предельно малых высотах, их сложно сбить средствами противовоздушной обороны».
Антироссийский прицел
Как отмечает Константин Сивков, увеличение денежных вливаний в украинскую оборону и предоставление ВСУ новых вооружений связано с желанием США усилить давление на Россию.
«США хотят сделать Украину надёжным сателлитом, создать условия, чтобы она продолжала антироссийский курс, превращаясь из близкой нам страны в цепного пса США», — утверждает эксперт.
Если Украина упоминается в новом документе комитета по вооружённым силам сената США всего один раз, то Россия — 15. Наряду с Китаем Россию называют «стратегическим соперником» Америки, который подрывает глобальное превосходство Вашингтона в военной сфере и представляет главную угрозу для «безопасности и процветания Соединённых Штатов».
Сдерживанием или противостоянием «российской агрессии» сенат США объясняет и свои планы по продолжению оказания военной помощи балтийским странам и расширению американского военного присутствия в Польше в 2020 году. Озабоченность Вашингтона вызывает ядерный потенциал России и Китая и возможности отставания в «технологической конкуренции» с этими странами в оборонной сфере.
Кроме того, особое внимание документ призывает уделить разработкам гиперзвукового оружия, сетям 5G, искусственному интеллекту и оружию направленной энергии.
Также законопроект обязывает ВВС «окончательно утвердить оптимальную комплектацию флота истребителей и бомбардировщиков», в которую будет включён ещё находящийся в разработке стратегический бомбардировщик B-21 и истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35, для противодействия «стратегической угрозе, исходящей от равных по возможностям соперников, таких как Китай и Россия».
Инициаторы законопроекта предлагают также продолжить политику ограничения военного сотрудничества России и США, составить список всех российских научных учреждений, участвующих в оборонных программах, якобы для защиты американского академического сообщества от неподобающего влияния со стороны российских коллег и продумать «сопряжение деятельности Китая и России с издержками в целях выполнения задач, обозначенных в Стратегии национальной безопасности США».
- Reuters
- © Leah Millis
Среди других пунктов документа, предложенного американскими сенаторами, — запрет выделения средств на передачу самолётов F-35 и связанной с ними интеллектуальной собственности Турции в случае покупки российских С-400, отказ от финансирования вывода американских войск из Европы в случае выхода США из НАТО и запрет сокращать американский контингент в Южной Корее до цифры ниже 28,5 тыс.
«Угрожать России не способна»
По словам экспертов, Киев сейчас уделяет особое внимание ракетным системам. 23 мая бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в ближайшее время украинские военные проведут очередные испытания ракетного комплекса «Нептун» собственной разработки.
Как отмечали ранее эксперты, новое украинское оружие основано на технологиях советского аналога Harpoon — комплекса X-35. Ранее советник экс-президента Петра Порошенко Юрий Бирюков заявлял, что «Нептун» способен пролететь около 300 км и поразить цели в Севастопольской бухте, а сам Порошенко утверждал, что у Украины есть ракеты с дальностью свыше 1000 км.
Однако решение США предоставить свои вооружения может означать, что с этой ракетой не всё так хорошо, как сообщает официальный Киев.
«Если бы они что-то разработали, то давно бы применили. Поэтому и берут американское», — отмечает Сивков.
По словам эксперта, возможности применения американского противокорабельного оружия со стороны украинских ВМС ограничены ещё по одной причине — «у украинского флота нет кораблей, на которые можно установить противокорабельные ракеты». Если их попытаются разместить на берегу, наибольшую опасность они будут представлять для гражданских судов в небольшом по площади Азовском море. Однако российские военные смогут защитить критически важные объекты, заявил эксперт.
- Крымский мост
- © most.life
«Новейшие российские корабельные зенитные комплексы надёжно поражают ракеты типа Harpoon», — уверен Константин Сивков. Ранее о бесполезности этих систем для борьбы с российским флотом сообщало китайское издание «Феникс».
Игорь Коротченко отмечает, что ВМС Украины в данный момент настолько слабы, что даже американское оружие их не усилит.
«Ситуация в Керченском проливе показала, что нынешний украинский флот находится в жалком состоянии, его боевой потенциал несравним с боевым потенциалом российского Черноморского флота, — считает военный эксперт. — Украина может рассчитывать на провокации и попытки втянуть нас в конфликтные ситуации, но самостоятельно угрожать России не способна».
* «Радио Свобода» — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017
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