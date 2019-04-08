Военный эксперт оценил заявление Киева о способных долететь до Севастополя ракетах
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«У Украины нет ничего, что могло бы, хотя бы отдалённо, напоминать этот комплекс. Это не более чем хотелки украинских политиков. Грезят в мечтах, но бодливой корове бог рог не дал», — сказал Коротченко.
Эксперт отметил, что все заявления Украины «не более чем пропагандистский блеф».
«Реальные возможности украинского оборонно-промышленного комплекса не способны реализовать данную разработку, а также ряд других, которыми хвастался Порошенко в предшествующие годы. Всё это просто военно-технический незалежный блеф», — считает он.
Ранее на Украине рассказали о способных долететь до Севастополя ракетах.