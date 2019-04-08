В Госдуме считают хвастовством заявления Киева о ракетах «Нептун»

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление советника украинского президента Петра Порошенко Юрия Бирюкова о том, что снаряд нового комплекса крылатых ракет «Нептун» способен пролететь около 300 км и поразить цели в Севастопольской бухте.
В Госдуме считают хвастовством заявления Киева о ракетах «Нептун»
  • ©president.gov.ua

«Хвастливые заявления Украины об успешном испытании новых ракет не подтверждены ни одним фото- и видеофактом попадания этой ракеты в цель. Куда они летят, судя по всему, тайна, покрытая мраком. И запугивание оружием, которое улетает в никуда и как бы ещё не вернулось назад к пусковой установке, по меньшей мере вызывает недоумение», — заключил Бальбек.

Ранее советник украинского президента Юрий Бирюков заявил, что снаряд нового комплекса крылатых ракет «Нептун» способен пролететь около 300 км и поразить цели в Севастопольской бухте.

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