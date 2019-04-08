В Киеве рассказали о способности ракет «Нептун» долететь до Севастополя

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Юрий Бирюков, советник украинского президента Петра Порошенко, заявил, что снаряд нового комплекса крылатых ракет «Нептун» способен пролететь около 300 км и поразить цели в Севастопольской бухте.

Об этом он сообщил в интервью украинскому видеоблогеру Владимиру Бучко.

«От той точки, где позавчера проводились стрельбы в Одесской области, до Севастопольской бухты, как раз это триста километров. Это для понимания того, куда эта ракета может прилететь», — заявил он. 

По его словам, «россияне нервничают, потому, что в их мечтах было то, что у Украины ничего не получится».

Ранее Порошенко принял участие в испытаниях комплекса крылатых ракет «Нептун».

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