В Киеве рассказали о способности ракет «Нептун» долететь до Севастополя
Об этом он сообщил в интервью украинскому видеоблогеру Владимиру Бучко.
«От той точки, где позавчера проводились стрельбы в Одесской области, до Севастопольской бухты, как раз это триста километров. Это для понимания того, куда эта ракета может прилететь», — заявил он.
По его словам, «россияне нервничают, потому, что в их мечтах было то, что у Украины ничего не получится».
Ранее Порошенко принял участие в испытаниях комплекса крылатых ракет «Нептун».