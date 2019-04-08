В Госдуме оценили заявление Киева о способных долететь до Севастополя ракетах

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов прокомментировал RT заявление советника украинского президента Петра Порошенко Юрия Бирюкова о том, что снаряд нового комплекса крылатых ракет «Нептун» способен пролететь около 300 км и поразить цели в Севастопольской бухте.
В Госдуме оценили заявление Киева о способных долететь до Севастополя ракетах
  • © РИА Новости

«Данный пафос связан с тем, что на Украине грядёт второй тур выборов», — сказал парламентарий.

По его мнению, речь идёт о попытках «всевозможными действиями, в том числе и такими заявлениями, набрать бонусы, поднять рейтинг, для того чтобы удержаться у власти».

«Но Украина сейчас находится в авангарде недоброжелателей России, вместе с Польшей и странами Прибалтики. Вот они и борются за пальму первенства», — добавил Красов.

Депутат отметил, что «сомневается в правдивости «супердостижений» нового комплекса крылатых ракет.

Ранее советник украинского президента Юрий Бирюков заявил, что снаряд нового комплекса крылатых ракет «Нептун» способен пролететь около 300 км и поразить цели в Севастопольской бухте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить