В Госдуме оценили заявление Киева о способных долететь до Севастополя ракетах
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«Данный пафос связан с тем, что на Украине грядёт второй тур выборов», — сказал парламентарий.
По его мнению, речь идёт о попытках «всевозможными действиями, в том числе и такими заявлениями, набрать бонусы, поднять рейтинг, для того чтобы удержаться у власти».
«Но Украина сейчас находится в авангарде недоброжелателей России, вместе с Польшей и странами Прибалтики. Вот они и борются за пальму первенства», — добавил Красов.
Депутат отметил, что «сомневается в правдивости «супердостижений» нового комплекса крылатых ракет.
Ранее советник украинского президента Юрий Бирюков заявил, что снаряд нового комплекса крылатых ракет «Нептун» способен пролететь около 300 км и поразить цели в Севастопольской бухте.