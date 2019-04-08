В Госдуме оценили заявление Киева о способных долететь до Севастополя ракетах

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов прокомментировал RT заявление советника украинского президента Петра Порошенко Юрия Бирюкова о том, что снаряд нового комплекса крылатых ракет «Нептун» способен пролететь около 300 км и поразить цели в Севастопольской бухте.

«Данный пафос связан с тем, что на Украине грядёт второй тур выборов», — сказал парламентарий.

По его мнению, речь идёт о попытках «всевозможными действиями, в том числе и такими заявлениями, набрать бонусы, поднять рейтинг, для того чтобы удержаться у власти».

«Но Украина сейчас находится в авангарде недоброжелателей России, вместе с Польшей и странами Прибалтики. Вот они и борются за пальму первенства», — добавил Красов.

Депутат отметил, что «сомневается в правдивости «супердостижений» нового комплекса крылатых ракет.

Ранее советник украинского президента Юрий Бирюков заявил, что снаряд нового комплекса крылатых ракет «Нептун» способен пролететь около 300 км и поразить цели в Севастопольской бухте.