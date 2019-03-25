Порошенко рассказал о вселяющих страх во врагов «мышцах» СБУ

Служба безопасности Украины нарастила «мышцы», которые вселяют страх во врагов, заявил украинский президент Пётр Порошенко.

«Поздравляю Службу безопасности Украины с 27-й годовщиной создания! Мышцы, которые СБУ нарастила за последние пять лет, вселяют страх во врагов и уверенность в украинское общество», — написал он в Facebook.

Как подчеркнул Порошенко, СБУ стала действенным механизмом защиты безопасности государства и его граждан.

Ранее Порошенко сообщил, что за пять лет СБУ предотвратила около 300 терактов.

Летом 2018 года Порошенко заявил, что Украина «нарастила крепкие мышцы», выдержав «испытания войной и экономическим кризисом».