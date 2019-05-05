«Под надёжной защитой»: на что способны боевые пловцы ВМФ России

5 мая профессиональный праздник отмечает элита ВМФ России — боевые пловцы. Бойцы-аквалангисты выполняют задачи по обороне военно-морских баз и кораблей, могут участвовать в десантных и поисково-спасательных операциях. В последние годы в распоряжение морского спецназа РФ поступает новейшее подводное снаряжение и современное оружие. Противодиверсионная деятельность сейчас приобрела особую актуальность, считают эксперты. По их словам, среди задач военных водолазов — защита Крымского моста и Севастопольской бухты.

5 мая свой профессиональный праздник отмечают боевые пловцы — элита ВМФ России. Военные водолазы являются специалистами по ведению подводного боя, минированию, разминированию, диверсионной и противодиверсионной деятельности. Кроме того, боевые пловцы могут участвовать в десантных и поисково-спасательных операциях.

Ключевая задача боевых пловцов — охрана береговой инфраструктуры, в частности военно-морских баз, и защита кораблей на рейде. Чаще всего аквалангисты занимаются обследованием акватории и дна на предмет обнаружения мин. Если боевой пловец находит взрывное устройство, то проводит разминирование при поступлении соответствующего приказа.

Обследование дна осуществляется двумя основными способами, таким как водолазный поиск тралением (применяется в условиях плохой видимости) и водолазный поиск по ходовому концу, когда аквалангист двигается по дну, держась за трос (грунт обследуется щупом или другими спецсредствами). Погружение в море может происходить с корабля, катера, лодки и вертолёта, а также с самолёта после выброски парашютным способом.

В холодное время года подготовка боевых пловцов ведётся в учебно-тренировочных комплексах, расположенных на территории военно-морских баз. Все комплексы оснащены бассейнами, которые имитируют условия естественной среды. В ближайшее время в Дагестане для 137-го отряда подводных диверсионных сил и средств (ПДСС) Каспийской флотилии (КФл) будет завершено строительство первого в России комплекса с подводным тиром.

Тренировка боевых пловцов Черноморского флота

Как рассказал журналистам командир группы боевых пловцов КФл капитан-лейтенант Даниил Лучин, отбор в ряды аквалангистов весьма жёсткий. Помимо железного здоровья и выносливости, к военнослужащим предъявляются особые психологические требования.

«Погружение в воду, особенно на глубину в десятки метров, — это огромный стресс не только для организма, но и для психики человека. Военнослужащий должен уметь бороться с внутренним волнением и природным страхом, которые естественным образом возникают перед погружением и на глубине. Самое главное — это безопасность. Поэтому все действия на море военнослужащие оттачивают до автоматизма в бассейне, а потом уже в естественной среде», — пояснил Лучин.

Преодолеть барьер глубины

Первым подразделением боевых пловцов считается рота особого назначения (РОН), сформированная во время Великой Отечественной войны в августе 1941 года для обороны Ленинграда и кораблей Балтийского флота. Инициатором создания водолазной группы был контр-адмирал Фотий Крылов. РОН участвовала в разведывательных и десантных операциях против вермахта.

В послевоенное время стимулом для развития подразделений боевых пловцов стала гибель линкора «Новороссийск» (бывший Giulio Cezare ВМС Италии) — согласно официальной версии, «Новороссийск» подорвался на немецкой донной мине. Корабль затонул 29 октября 1955 года в Северной бухте Севастополя. Жертвами трагедии стали более 600 моряков.

Также по теме «Значительный рост оборонного потенциала»: как продвигается строительство новой базы Каспийской флотилии В ближайшее время в полную мощность заработает учебно-тренировочный комплекс 137-го отряда специального назначения по борьбе с...

«Существуют разные версии трагедии. Широко распространено мнение, что «Новороссийск» был потоплен в результате диверсии итальянских боевых пловцов. Как бы то ни было, но гибель линкора продемонстрировала необходимость появления средств спасения и специалистов по разминированию и противодиверсионной борьбе. На этом пути активно и успешно заимствовался зарубежный опыт», — пояснил RT военный обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.

В 1950-е годы в СССР началось формирование отрядов специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами. В современной России они дислоцированы на базах Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии. Помимо ВМФ, отряды боевых пловцов входят в состав Росгвардии.

Военный эксперт полковник запаса Михаил Ходарёнок рассказал RT, что повышенное внимание боевым пловцам Минобороны РФ стало уделяться в 2000-е годы. Перед военным ведомством была поставлена задача преодолеть барьер глубины для водолазов в 60 метров. С этой целью командование ВМФ начало закупать современное оборудование, модернизировать учебно-тренировочные комплексы, вносить изменения в систему подготовки личного состава.

«В 1990-е годы не выделялось требуемых средств, буксовала подготовка необходимых кадров. Глубина до 60 метров, как говорится, — область работы дилетантов, а вот чтобы погружаться ниже, надо быть специалистом, иметь сложное оборудование. К сожалению, данные меры были приняты только после трагической гибели «Курска». Но сейчас проблема проведения различных работ на глубине более 60 метров на повестке дня не стоит», — отметил Ходарёнок.

В сложных условиях

В настоящее время отряды ПДСС вооружены самой современной техникой, которая обеспечивает безопасную работу на глубине. В частности, аквалангисты широко используют телеуправляемый подводный аппарат «Обзор-150» разработки Института биологии моря им. А.В Жирмунского ДВО РАН (Владивосток).

Комплекс применяется для обнаружения различных подводных объектов. Он состоит из базового модуля с четырьмя маслозаполненными бесщёточными движителями и двумя телевизионными камерами (цветная и чёрно-белая). Изображение с них передаётся на монитор.

Боевой пловец даёт сигнал об исправности водолазного снаряжения

© Министерство обороны РФ

В зависимости от поставленной задачи боевые пловцы перед погружением надевают различные типы водолазных костюмов. Чаще всего они используют универсальную экипировку СВУ-3 с воздушно-дыхательным аппаратом АВМ-12К. В экипировке реализована открытая система дыхания — выдох производится непосредственно в воду, а воздух поступает на вдох. Масса снаряжения с одним баллоном составляет 18 кг, с двумя — 25 кг.

Для работы в условиях загрязнения воды, в том числе нефтепродуктами, и низких температур применяется экипировка СВУ-5. Она оснащена специальным аварийным аппаратом, который начинает работать в случае прекращения подачи воздуха с поверхности. Максимальная лёгочная вентиляция водолаза составляет до 60—90 литров в минуту.

При защите гидросооружений, скрытном проведении инженерных работ и борьбе с диверсантами на глубинах до 40 метров боевые пловцы используют специальное водолазное снаряжение с замкнутой системой дыхания «Амфора» (расположен не на спине, а на груди военнослужащего). В зависимости от глубины водолаз может находиться под водой до нескольких часов.

Штатное вооружение боевых пловцов — АПС (автомат подводный специальный) и пистолет СПП-1М. Практическая дальность стрельбы этого оружия зависит от глубины и давления воды. Однако АПС и СПП-1 удовлетворяют требованиям военных по поражению подводных целей в зоне видимости, которая может варьироваться от двух-трёх до 30 метров.

Для стрельбы используются специальные патроны с игловидными пулями (обычные пули теряют под водой поражающую мощь на дальности один метр). Вытянутая форма необходима для преодоления сопротивления воды, позволяет обеспечить достаточно высокую дальность и точность. Ёмкость магазина автомата составляет 26 патронов, обоймы пистолета — четыре патрона.

Аквалангист ведёт стрельбу из пистолета СПП-1М

© rostec.ru

Существенным недостатком АПС и СПП-1М являются слабые характеристики на суше — пловцов обучают вести бой не только под водой, но и на побережье. Например, ресурс АПС под водой составляет 2000 выстрелов, а в воздушной среде — 180 выстрелов.

Последние годы аквалангисты начали получать двухсредный автомат АДС, созданный ОАО «Конструкторское бюро приборостроения» (КБП, Тула). Оружие было разработано на основе стрелково-гранатомётного комплекса А-91. Благодаря компоновке bullpup (спусковой крючок вынесен вперёд и расположен перед магазином и ударным механизмом) АДС является более компактным и эргономичным оружием. К тому же он в шесть раз превосходит АПС по эффективной дальности стрельбы на суше (600 метров против 100 метров).

«Огневая мощь АДС несравнимо больше советского автомата (АПС). Например, АДС оснащён подствольным гранатомётом. Стоит отметить, что это не оружие массового производства, так как оно поступает исключительно в спецподразделения. Однако можно с уверенностью сказать, что АДС получился таким же надёжным, как автомат Калашникова», — рассказал RT в октябре 2018 года начальник отдела филиала КБП Николай Комаров на выставке «Интерполитех».

Необходимые меры безопасности

Как полагают опрошенные RT эксперты, увеличение возможностей боевых пловцов обусловлено характером потенциальных и актуальных угроз для объектов гражданской и военной инфраструктуры России. Например, на фоне угроз, которые регулярно озвучивают украинские политики, пристальное внимание уделяется охране Крымского моста и Севастопольской бухты.

Также по теме В ФСБ назвали Крымский мост главной целью провокаций Украины Строительство и эксплуатация моста через Керченский пролив подвергались главным провокационным нападкам со стороны Украины. Об этом...

«В современных условиях для России особое значение приобрела противодиверсионная деятельность, особенно в акватории Чёрного моря. Нельзя исключать провокаций, пусть и плохо подготовленных, со стороны Украины. К тому же нам известно, что военнослужащих соседней страны инструктируют «партнёры» по НАТО. Для них украинцы — это пушечное мясо», — отметил Дмитрий Дрозденко.

По словам Михаила Ходарёнка, в настоящее время Крымский мост и объекты инфраструктуры Черноморского флота находятся «под надёжной защитой по линии Росгвардии и ВМФ». Однако, как полагает эксперт, вероятность диверсии зарубежных боевых пловцов невелика — её проведение будет воспринято Россией как объявление войны.

«Потенциально возможность диверсии есть всегда, но подводные диверсанты обычно не используются в мирное время. Не думаю, что какое-либо государство в этом отношении нам угрожает. Однако это не отменяет необходимости соблюдения мер безопасности. И надо сказать, что российские боевые пловцы оснащены современным снаряжением и оружием, которое позволяет эффективно выполнять боевые задачи», — подытожил Ходарёнок.