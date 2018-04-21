Корабли Тихоокеанского флота атаковали условных боевых пловцов в ходе учений

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Экипажи Тихоокеанского флота (ТОФ) провели тренировку по охране и обороне кораблей при стоянке на незащищённом рейде. Об этом заявила пресс-служба флота.

В тренировке принимали участие противолодочные корабли «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов». 

«Военнослужащие вахты подводных диверсионных сил и средств (ПДСС) произвели по данным, полученным от опускаемых противодиверсионных гидроакустических станций, профилактические гранатометания, применив многоствольный реактивный гранатомет МРГ-1 и ручные противодиверсионные гранатометы», — цитирует сообщение Интерфакс. 

В пресс-службе добавили, что для поражения боевых пловцов условного врага использовались ручные гранаты. 

21 апреля корабли будут проходить подготовку к выполнению боевых стрельб.

Ранее экипажи подлодок ТОФ провели учения по атаке субмарины противника.

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