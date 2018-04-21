Корабли Тихоокеанского флота атаковали условных боевых пловцов в ходе учений
В тренировке принимали участие противолодочные корабли «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов».
«Военнослужащие вахты подводных диверсионных сил и средств (ПДСС) произвели по данным, полученным от опускаемых противодиверсионных гидроакустических станций, профилактические гранатометания, применив многоствольный реактивный гранатомет МРГ-1 и ручные противодиверсионные гранатометы», — цитирует сообщение Интерфакс.
В пресс-службе добавили, что для поражения боевых пловцов условного врага использовались ручные гранаты.
21 апреля корабли будут проходить подготовку к выполнению боевых стрельб.
Ранее экипажи подлодок ТОФ провели учения по атаке субмарины противника.