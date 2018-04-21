Корабли ВМФ России выполнили стрельбы в Балтийском море

Российские малые ракетные корабли «Серпухов» и «Зелёный Дол» в рамках учений выполнили стрельбы в Балтийском море. Об этом заявили в пресс-службе Балтийского флота.

«Стрельбы выполнялись из 100- и 30-миллиметровых артиллерийских установок», — цитирует сообщение Интерфакс. Корабли провели стрельбы в составе ударной группы по имитаторам морской и воздушной целей. Экипажами были отработаны элементы боя по совместному отражению атак малоразмерных целей и противовоздушной обороне. Также они выполнили задачи по расстрелу плавающих мин, совместному маневрированию, организации взаимодействия и связи между кораблями. Ранее сообщалось, что российский корвет «Сообразительный» выполнил стрельбы в Балтийском море.