Корабли ВМФ России выполнили стрельбы в Балтийском море

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Российские малые ракетные корабли «Серпухов» и «Зелёный Дол» в рамках учений выполнили стрельбы в Балтийском море. Об этом заявили в пресс-службе Балтийского флота.

«Стрельбы выполнялись из 100- и 30-миллиметровых артиллерийских установок», — цитирует сообщение Интерфакс. 

Корабли провели стрельбы в составе ударной группы по имитаторам морской и воздушной целей. 

Экипажами были отработаны элементы боя по совместному отражению атак малоразмерных целей и противовоздушной обороне.

Также они выполнили задачи по расстрелу плавающих мин, совместному маневрированию, организации взаимодействия и связи между кораблями.

Ранее сообщалось, что российский корвет «Сообразительный» выполнил стрельбы в Балтийском море.

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